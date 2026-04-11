Jelgavā ar “Velo ralliju 2026” atklās aktīvo tūrisma sezonu
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) aicina gan jelgavniekus, gan pilsētas viesus iepazīt Jelgavu un 18. aprīlī piedalīties tūrisma orientēšanās pasākumā “Velo rallijs 2026”. Pasākums iezīmēs aktīvās tūrisma sezonas sākumu pilsētā, piedāvājot aizraujošu iespēju apmeklēt Jelgavas nozīmīgākos objektus dinamiskā un sportiskā veidā.
“Velo rallijs 2026” norisināsies šī gada 18. aprīlī no pulksten 11 līdz 16, un tā starts tiks dots Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā, Akadēmijas ielā 1 (no Jāņa Čakstes bulvāra puses). No pulksten 11 līdz 11.30 paredzēta komandu reģistrācija, bet pulksten 11.30 neliela rīta rosme un iesildīšanās pirms lielā starta sadarbībā ar Jelgavas klīniku. Pulksten 12 tiks dots starts “Velo rallijam 2026”, visām dalībnieku komandām saņemot rallija uzdevumu anketas WhatsApp grupā.
Plānotais rallija uzdevumu izpildes laiks ir trīs stundas, tāpēc komandas tiks gaidītas finišā Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pagalmā līdz pulksten 15, bet pulksten 15.30 – rezultātu paziņošana un apbalvošana.
Velo rallija laikā dalībnieku komandas ar velosipēdiem dosies aptuveni 15 kilometru garā izbraucienā pa Jelgavu, apmeklējot 23 kontrolpunktus. Katrā no tiem būs jāveic dažādi uzdevumi, kas pārbaudīs gan orientēšanās prasmes, gan atjautību un komandas sadarbību. Pasākuma noslēgumā tiks apbalvotas trīs ātrākās, atjautīgākās un veiksmīgākās komandas.
Lai rallija laikā dalībniekus uzmundrinātu un ļautu atjaunot enerģiju, vienā no kontroles punktiem darbosies veselības veicināšanas stacija, kurā būs iespēja ne vien nobaudīt gardu kokteili, bet arī iepazīt veselīgus, mājās viegli pagatavojamus elektrolītu dzērienus un iegriezt laimes ratu ar atjautības un fizisko aktivitāšu uzdevumiem. Savukārt, pēc finiša rallija dalībnieki un apmeklētāji aicināti torņa pagalmā baudīt restorāna “8. stāvs” sarūpētās uzkodas un citus gardumus.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Komandas sastāvā var būt no 2 līdz 5 dalībniekiem, un katram jānodrošina savs velosipēds.
Pieteikšanās līdz 2026. gada 16. aprīlim līdz pulksten 17 pa tālruņiem 63005447, 25619266 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Piesakoties jānorāda komandas nosaukums, dalībnieku skaits un tālruņa numurs (saziņai un informācijas saņemšanai WhatsApp grupā). Komandas kapteinim nepieciešams viedtālrunis ar interneta pieslēgumu un fotokameru.