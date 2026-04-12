Svarīgas pārmaiņas autovadītājiem Ropažu novadā: sākas ceļa remonts uz Zaķumuižu un Bajāriem
13. aprīlī Ropažu novadā sāks atjaunot asfalta segumu valsts vietējā autoceļa Dāvidi–Zaķumuiža–Bajārkrogs (V68) posmā no krustojuma ar autoceļu Rīga–Ērgļi (P4) līdz Bajāriem (0,052–10,696 km).
Lai īstenotu projektā paredzētos risinājums, 13. un 14. aprīlī Zaķumuižas ciema teritorijā ceļa nodalījuma joslā cirtīs kokus un krūmus, pie privātīpašumiem pārsvarā likvidējot tikai krūmus vai atsevišķus nokaltušus kokus.
Kopumā paredzēts cirst 102 atsevišķi augošu kokus, un atbilstoši MK noteikumiem Nr. 309 “Par koku ciršanu ārpus meža” to ciršanai ir saņemta Ropažu novada pašvaldības atļauja.
Braukšanas ātruma ierobežojums būvobjektā ārpus apdzīvotas vietas būs 70 km/h, darbu zonā – līdz 30 km/h. Ciršanas un citu darbu laikā ieviesīs lokālus ierobežojumus, satiksmi pa vienu braukšanas joslu regulēs ar priekšrocības ceļazīmēm, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī satiksmes regulētāju. Asfaltēšanas darbu laikā satiksme tiks organizēta pa vienu braukšanas joslu, reverso satiksmi regulējot ar luksoforiem.
Darbu ietvaros sakārtos ūdens novadi – tīrīs grāvjus, tīrīs un pārbūvēs caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēs. Zaķumuižā (5,050–8,170 km) izbūvēs jaunu asfalta izlīdzinošo un dilumkārtu. Savukārt ārpus apdzīvotās vietas lokāli veiks nepieciešamos asfalta seguma remontdarbus – plaisu aizpildīšanu ar bitumenu, profila labošanu un iesēdumu remontu ar karsto asfaltu. 14 autobusu pieturvietu platformas pārbūvēs, un tajās uzstādīs jaunus soliņus un atkritumu urnas. Atjaunos arī ceļazīmes un ceļa aprīkojumu. Šos darbus plānots pabeigt līdz šī gada jūnijam.
2027. gadā būvdarbus atsāks un ārpus apdzīvotās vietas Zaķumuiža izbūvēs virsmas apstrādi, ieklās ceļa horizontālos apzīmējumus. Atbilstoši Autoceļu būvdarbu specifikācijām virsmas apstrādi uz asfalta kārtām var veikt ne agrāk kā sešus mēnešus pēc asfalta ieklāšanas, un to nav iespējams nodrošināt šajā būvsezonā.
Virsmas apstrādi veic, lai pagarināt autoceļu kalpošanas ilgumu, veicot salīdzinoši nelielus ieguldījumus. Ar virsmas apstrādi pārklāta seguma virsma tiek aizsargāta pret novecošanos, ūdens iekļūšanu ceļa konstrukcijā un bedru veidošanos, paildzinot seguma kalpošanas laiku par pieciem līdz septiņiem gadiem.
Būvdarbus veiks PA Binders par līgumcenu 1 288 646,77eiro (ar PVN), tos finansē no valsts budžeta. Būvuzraudzību nodrošinās PA BPU&IngWay.