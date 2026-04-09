Ar Lietuvas mākslinieku līdzdalību Viļņā prezentēta “Liepāja - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programma
Ceturtdien, 9. aprīlī, Latvijas vēstniecībā Viļņā aizvadīta “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas “(ne)miers” starptautiskā prezentācija, īpaši akcentējot sadarbību ar Lietuvas māksliniekiem un kultūras organizācijām.
Pasākumā tika sniegts ieskats daudzveidīgajā programmā, kas 2027. gadā Liepājā, Dienvidkurzemē un Kuldīgas novadā piedāvās vairāk nekā 500 notikumus – izstādes, koncertus, izrādes, starpdisciplinārus projektus un kopienu iniciatīvas. Programma “(ne)miers” balstās piecās tematiskajās līnijās, pievēršoties gan reģionāliem, gan Eiropas mēroga jautājumiem.
Īpaša uzmanība Lietuvas galvaspilsētā aizvadītajā prezentācijā tika veltīta lietuviešu mākslinieku un kuratoru līdzdalībai programmā, apliecinot ciešo kultūras sadarbību un mākslas procesu mijiedarbību Baltijas jūras reģionā.
Pasākumā piedalījās izstādes “Baltic Amber Surprises the World” kuratore Sigita Bagužaitė-Talačkienė, izstādes “The Hypnic Jerk: An (un)rest Horizon” kurators Raimundas Malašauskas, horeogrāfe un režisore Birutė Banevičiūtė, kura veidos iekļaujošu vizuālā teātra projektu sadarbībā ar Liepājas Leļļu teātri un Liepājas teātra starptautisko festivālu “Teātris tuvplānā”.
Viens no nozīmīgākajiem Lietuvā radītajiem projektiem, kas papildinās “Liepāja 2027” programmu, būs starptautiski godalgotā opera-performance “Sun & Sea” (“Saulė ir jūra”), kas ieguvusi Zelta lauvas balvu Venēcijas mākslas biennālē. Izrāde Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” notiks vairākos seansos no 2027. gada 8. līdz 11. aprīlim, un tā būs pirmā reize, kad augstu novērtētā izrāde tiks rādīta Latvijā.
Iepazīstinot ar Liepājā gaidāmajām viesizrādēm, operas autore Vaiva Grainytė akcentē: “Liepājas tuvums Baltijas jūrai atgriež šo darbu tā dzimtajā krastā. Operas izrāde „Sun & Sea” tapusi, balstoties gan uz mūsu bērnības atmiņām, gan uz mūsdienu pieredzi, kas gūta uzturoties Baltijas jūras krastā un esot saskarsmē ar piekrastes iedzīvotājiem. Militārā mantojuma atstātās pēdas piešķir izrādei papildu dimensiju, vēl vairāk pastiprinot darbā izdziedāto trausluma izjūtu. Izrādes veidotāju vārdā esam gandarīti, ka šis darbs tiks izrādīts Latvijas skatītājiem.
Atklājot pasākumu, Latvijas vēstniece Lietuvā Solveiga Silkalna uzsvēra: “Šodien Latvijas vēstniecībā Viļņā ir īpaša diena – atklājam Liepāja 2027 programmu. Aicinu iepazīt Liepāju tā, it kā jūs jau būtu pie jūras – ar mūziku, arhitektūru un plašumu, kā arī brīvības sajūtu, ko šī pilsēta sniedz tikai saviem apmeklētājiem. Liepāja nav tikai galamērķis – tā ir sajūta, kur tradīcijas satiekas ar jaunām idejām, radošums mijiedarbojas ar jūras plašumu, un kultūra kļūst par dzīvu pieredzi. Šodien mums ir gods iepazīstināt jūs ar pilsētu un tās ceļu uz kultūras galvaspilsētas titulgadu. Īpaši lepojamies, ka varam eksponēt Liepājas mākslinieces Daces Dēliņas-Lipskas gleznas ar suitu sievām – tās ienes telpā Latvijas kultūras krāsas, spēku un identitāti, kas raksturo arī Liepāju. Aicinu sajust šo brīnišķīgo piejūras pilsētu, iepazīt to un piedzīvot – jo Liepāja 2027 būs ne tikai notikumu programma, bet arī stāsts par radošumu, drosmi un kultūras spēku.“
“Liepāja 2027” valdes priekšsēdētāja Inta Šoriņa atklāj: “Lietuva ir būtisks mūsu sadarbības partneris, un Kauņas kā 2022. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas pieredze mums rāda, ka šis tituls ir daudz vairāk nekā notikumi – tas ir komplekss, ilgtermiņa process, kas stiprina pilsētas un reģiona tēlu. “Liepāja 2027” veido platformu, kur satiekas dažādas mākslas formas, pieredzes un skatījumi, radot nozīmīgus kultūras notikumus gan reģionālā, gan Eiropas mērogā.”
Programmas ietvaros gaidāmi vairāki starptautiski nozīmīgi notikumi. 2027. gadā Liepājā būs skatāma japāņu laikmetīgās mākslas mākslinieces Čiharu Šjotas personālizstāde, savukārt koncertzālē “Lielais dzintars” notiks starptautiska koncertsērija “Dižie Lielajā dzintarā”, pulcējot pasaules līmeņa māksliniekus.
No 9. līdz 15. augustam Liepājā norisināsies viens no lielākajiem Eiropas amatierkoru festivāliem “Europa Cantat”, pulcējot vairāk nekā 3000 dalībnieku no visas pasaules. Tāpat programmu papildinās Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais operas festivāls “Opera pie jūras”, starptautiskais teātra festivāls “Teātris tuvplānā”, forumu cikls “Vērtību agora” un mūsdienu mākslas festivāls “Liepājas mākslas forums”.
Eiropas kultūras galvaspilsētas gads oficiāli sāksies 2027. gada 22. janvārī ar atklāšanas notikumiem Kuldīgas un Dienvidkurzemes novados, bet 23. janvārī sekos plaša atklāšanas programma Liepājā.
Projektu "Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta" realizē nodibinājums "Nodibinājums Liepāja 2027", Liepājas valstspilsētas pašvaldība un oficiālie partneri – Dienvidkurzemes novada pašvaldība un Kuldīgas novada pašvaldība. Līdzfinansē Kultūras ministrija.
