Ķekavas novadā pilnveidos sporta infrastruktūru
Lai paaugstinātu sporta mācību kvalitāti un mērķtiecīgi paplašinātu sporta un aktīvās atpūtas iespējas dažādām iedzīvotāju grupām visā novadā, Ķekavas novadā tiks pilnveidota sporta infrastruktūra, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire skaidro, Katlakalnā, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte”, jau aktīvi notiek daudzfunkcionālā sporta laukuma būvdarbi, šogad šim mērķim atvēlot vairāk nekā vienu miljonu eiro. Projekta ietvaros tiks izbūvēts futbola laukums, apvienotais basketbola un tenisa laukums, pludmales volejbola laukums, vieglatlētikas sektori, bērnu rotaļu laukumi dažādām vecuma grupām, kā arī tiks labiekārtota un apzaļumota teritorija, izbūvēts apgaismojums un uzstādīts dzeramā ūdens punkts. Šajā apkaimē arī Pļavniekkalna sākumskolas teritorijā tiks izveidots sporta laukums, šim mērķim no pašvaldības budžeta piešķirot gandrīz 194 tūkstoši eiro. Šobrīd tiek strādāts pie sporta laukuma tehniskiem risinājumiem.
Savukārt 846 tūkstoši eiro paredzēti Daugmales pamatskolas sporta laukuma pārbūves pirmās kārtas uzsākšanai, izbūvējot skrejceliņus, futbola un basketbola laukumus, kā arī nepieciešamos inženiertīklus un gājēju celiņus. Arī pie Baldones vidusskolas tiks uzlabota sporta un aktīvā dzīvesveida iespējas, izbūvējot 3×3 basketbola laukumu, šim mērķim atvēlot vairāk kā 66 tūkstošus eiro.
Šogad gandrīz 3 miljoni eiro atvēlēti Ķekavas novada sporta stadiona izbūvei pie Ķekavas sporta kluba. Šī projekta ietvaros plānots izbūvēt daudzfunkcionālu basketbola laukumu, futbola un regbija laukumu, vieglatlētikas skrejceļus un sektorus, kā arī labiekārtot teritoriju – izbūvēt autostāvvietas, izveidot aktīvo bērnu rotaļu laukumu, kā arī labierīcības un ģērbtuves sportistiem.
Tāpat Ķekavā taps arī sporta halle pie lielākās novada izglītības iestādes – pie Ķekavas vidusskolas, šogad būvprojekta izstrādei atvēlot budžetā gandrīz 426 000 eiro. Sporta halles būvniecību plānots uzsākt nākamgad. Jaunajā sporta būvē paredzēts ierīkot vieglatlētikas manēžu ar sporta spēļu laukumiem, kas piemēroti basketbolam, telpu futbolam, florbolam, badmintona, cīņu, volejbola un citiem sporta veidu treniņiem, kā arī labiekārtotas ģērbtuves un dušas, treneru telpu un noliktavu sporta inventāram.
Šādu sporta laukuma nepieciešamību apliecina arī jau izveidotais Baložu vidusskolas daudzfunkcionālais sporta laukums, ko izmanto gan vidusskolas audzēkņi mācību ietvaros, gan pilsētas iedzīvotāji aktīvās atpūtas nolūkos. Tāpat pie Baložu vidusskolas līdzdalības budžeta ietvaros ir atbalstīta un realizēta iedzīvotāju iniciatīva – pludmales volejbola laukums.