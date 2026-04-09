Lielā ātrumā bēga no Latvijas likumsargiem, lai nenonāktu karā Ukrainā - tiesa attaisno tadžiku, kurš sabojāja robežpunkta barjeras
Tadžikistānas un Krievijas dubultpilsonis, kurš martā Terehovas robežkontroles punktā (RKP) ar automašīnu "Lexus" bēga no Latvijas likumsargiem, Latgales rajona tiesā savu rīcību izskaidrojis ar cenšanos izvairīties no piespiedu mobilizācijas Krievijas sāktajā karā pret Ukrainu un rezultātā ticis pie attaisnojoša sprieduma, vēsta laikraksts "Latvijas Avīze".
19. martā Terehovas RKP kāds Tadžikistānas pilsonis ar "Lexus" lielā ātrumā, bojājot divas barjeras, nelikumīgi šķērsoja valsts robežu un bēga no Latvijas likumsargiem, taču neilgā laikā viņu izdevās aizturēt. Robežsargi sāka vairākas administratīvā pārkāpuma lietas un kriminālprocesu par valsts ārējās robežas tīšu nelikumīgu šķērsošanu, ja tā izdarīta, izmantojot transportlīdzekli.
Kā vēsta "Latvijas Avīze", tas, kas notika Latvijas pusē, fiksēts robežsarga pie formas piestiprinātā videokamerā. Amatpersona, ieraudzījusi balto "Lexus", paķērusi čemodāniņu ar transportlīdzekļu apstādināšanai paredzēto ierīci - "ezi". Robežsargs stāvējis tieši pretī pārkāpēja mašīnai, brīdinājis, ka šaus, kā arī pieprasījis izslēgt dzinēju.
Vadītājs palicis pie stūres un caur atvērto logu saucis, ka Krievijā viņu esot "uzmetuši". Kamēr robežsargs gribējis novietot "ezi", "Lexus" vadītājs viņu apbraucis pa labo pusi un turpinājis ceļu Ludzas virzienā.
Kā ziņoja Valsts robežsardze, robežsargi sākuši bēgļa meklēšanu, iesaistot savus gaisa kuģus un sadarbojoties ar Valsts policiju. Samērā drīz "Lexus" vadītājs aizturēts Ludzas novada Isnaudas pagastā.
Noskaidrojies, ka bēgusī persona ir tadžiks vārdā Dilšods, kuram ir gan Tadžikistānas, gan Krievijas pilsonība, kā arī Lietuvā izsniegta uzturēšanās atļauja. Dilšods pastāvīgi dzīvojot Lietuvā, kur strādājot par kravas automašīnu šoferi starptautiskos reisos pa Eiropas Savienību.
Tiesā Dilšods stāstīja, ka viņam Tadžikistānā ir četri mazgadīgi bērni, sieva un vecāki. Katru mēnesi apsūdzētais uz dzimteni aizsūtot ap 2000-2500 eiro. Nesenā ramadāna laikā viņš devies pie ģimenes, tālo ceļu mērojot ar savu elektroauto "Lexus". Atpakaļceļā tadžiks jau veiksmīgi tuvojies Baltijas valstīm, pirms iebraukšanas Latvijā viņam atlicis iziet robežkontroli Krievijas pusē, bet tur sākušās problēmas.
Robežkontroles punktā Dilšoda personība esot piesaistījusi drošības dienesta darbinieku uzmanību. Lai arī vīrietis robežsargiem uzrādījis Tadžikistānas pasi, drošībnieki sākuši interesēties, vai viņam gadījumā nav arī Krievijas pase. Dilšods apstiprinājis, ka ir gan, tikai neesot līdzi. Drošības dienesta darbinieki apsūdzētajam teikuši, ka tai pasei arī noteikti jābūt līdzi, tāpēc viņam tikšot izrakstīts sods. Tadžikam nolikta priekšā čupiņa ar dokumentiem, kurus viņš sācis parakstīt, bet tad pamanījis, ka paraksta līgumu par došanos karot pret Ukrainu Krievijas armijas sastāvā.
Sapratis, kur iekūlies, Dilšods pārsteidzis krievu robežsargus un ar savu auto sācis bēgt Latvijas virzienā. Arī pēc robežas šķērsošanas viņš uzreiz neapstājies, jo baidījies, ka tiks izraidīts atpakaļ. Tālu gan vīrietis neesot bēdzis. Dilšoda viedtālrunī esot atrodams pierādījums tam, ka pats jau meklējis Ludzas policijas iecirkņa adresi. Kad apsūdzētais ieraudzījis pretī braucošu policijas automašīnu, viņš esot signalizējis kārtības sargiem ar auto gaismām, rādot, ka gaida tieši viņus.
Tādējādi vīrietis tiesā savu rīcību izskaidroja ar galējo nepieciešamību bēgt, nekāda cita motīva viņam neesot bijis.
Lai gan prokurore Līga Geduse lūdza tiesai atzīt apsūdzēto par vainīgu robežas tīšā nelikumīgā šķērsošanā ar transportlīdzekli un piespriest viņam četru mēnešu cietumsodu, Daugavpils tiesas tiesnesis Vladimirs Isajevs vīrieti pilnībā attaisnoja, vēsta "Latvijas Avīze". Šo spriedumu gan vēl varēs pārsūdzēt.