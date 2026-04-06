Diemžēl meklētais vīrietis, kurš devās makšķerēt un nepārnāca mājās, atrasts bez dzīvības pazīmēm
Bezvēsts prombūtnē bijušais Andrejs Stalts ir atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policija.

Policija izsaka pateicību visiem, kuri dalījās ar informāciju un palīdzēja vīrieša meklēšanā.

Jau vēstīts, ka 1955. gadā dzimušais vīrietis 4. aprīlī  ap plkst. 18.00 devās makšķerēt un neatgriezās mājās. Valsts policija sāka viņa meklēšanu.
 

