BALTA aicina baudīt drošu vasaru: piesaki BEZMAKSAS apdrošināšanu savam bērnam!
Tuvojoties skolēnu vasaras brīvlaikam, bērni daudz vairāk laika pavada ārā, pievēršoties fiziski aktīvām nodarbēm – braukšanai ar velosipēdu un skrejriteni, lēkāšanai uz batuta, aizraujošām rotaļām bērnu izklaides laukumos un citām aktivitātēm. Šīs priekpilnās izklaides ātri var kļūt par sāpīgu un negatīvu pieredzi – bērnam fiziski, bet vecākiem emocionāli un finansiāli. Arī šogad apdrošināšanas sabiedrība BALTA rūpējas, lai vasaras piedzīvojumi būtu ne tikai traki aizraujoši, bet arī traki droši, dāvinot BEZMAKSAS nelaimes gadījumu apdrošināšanu visam vasaras periodam. Lai to saņemtu, vecākiem jāpiesaka savi bērni līdz 30. aprīlim, turklāt apdrošināšanas summa šogad palielināta līdz 2000 eiro!
BALTA dati liecina, ka nelaimes gadījumu skaits ar bērniem līdz 10 gadu vecumam turpina pieaugt – pērn izmaksāts par 13 % vairāk atlīdzību nekā gadu iepriekš. Brūces, sasitumus, smadzeņu satricinājumus, kā arī zobu traumas lielākoties gūst pirmsskolas vecuma bērni. Sākumskolas skolēniem traumas galvenokārt saistītas ar sportiskām aktivitātēm – tās gūtas, spēlējot futbolu, braucot ar riteni, kā arī izklaides parkos un skolas sporta nodarbībās. Savukārt padsmitgadnieki biežāk nekā jaunāki bērni gūst pēdu un plaukstu kaulu lūzumus, kā arī saišu sastiepumus ar funkcionāliem traucējumiem, kad traumēto vietu nepieciešams fiksēt ar longeti, šinu vai ģipsi. Kopumā pērn BALTA izmaksājusi atlīdzības par traumām, kas gūtas 73 dažādos sporta veidos.
Sociālo iniciatīvu “Traki droša vasara” BALTA rīko jau septīto gadu. Šajā laikā kopā izsniegts vairāk nekā 135 000 bezmaksas polišu bērniem.
Izmanto iespēju līdz 30. aprīlim – apdrošini savu bērnu visai vasarai bez maksas!
- Bezmaksas apdrošināšanas segums būs spēkā visu šāgada vasaru – no 1. jūnija līdz 31. augustam.
- Kopējā apdrošinājuma summa ir 2000 EUR.
- Bezmaksas apdrošināšanai iespējams pieteikt bērnus no 2 līdz 17 gadiem (ieskaitot).
- Pieteikt apdrošināšanu var bērnu vecāki vai likumiskie pārstāvji.
- Bezmaksas nelaimes gadījumu apdrošināšana sniegs atbalstu tikai lūzuma gadījumā.
Detalizēta informācija par piedāvājumu un akcijas noteikumiem pieejama BALTA Drošības akadēmijas vietnē.
Lai traki aizraujoša un droša vasara!