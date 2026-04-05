Rīgā briest būtiskas izmaiņas stāvvietu regulējumā
Rīgas dome sākusi apspriest būtiskas izmaiņas autostāvvietu regulējumā, kas varētu ietekmēt gan cenas, gan elektroauto īpašnieku līdzšinējās priekšrocības. Lai gan konkrēti lēmumi vēl nav pieņemti, diskusijas par iespējamiem risinājumiem jau notiek, un tās raisījušas pretrunīgas reakcijas, vēsta Latvijas Televīzija.
Galvaspilsētas centrā autostāvvietu pieejamība jau ilgstoši ir problēma – daudzviet tās ir gandrīz pilnībā aizņemtas. Īpaši izteikti tas novērojams A un B zonā, kur aizpildījums atsevišķās ielās sasniedz pat 90–95%. Rīgas dome atzīst, ka pašreizējais regulējums vairs nestrādā efektīvi.
Neoficiāli zināms, ka pašvaldība apsver pakāpenisku autostāvvietu cenu paaugstināšanu – par 20% nākamgad un vēl par 10% aiznākamajā gadā. Tāpat plānots paplašināt maksas zonas, piemēram, dārgāko R zonu (Vecrīgu) izplešot centra virzienā.
Būtiskas izmaiņas varētu skart arī elektroauto īpašniekus. Pašlaik tiem Rīgas satiksmes stāvvietās ir iespēja stāvēt bez maksas neierobežotu laiku, taču nākotnē šo kārtību plānots mainīt. No 2027. gada centrā bezmaksas stāvēšana elektroauto varētu būt atļauta tikai vienu stundu, bet pēc tam tiktu piemērota maksa. Savukārt Vecrīgā vienots tarifs elektro un parastajiem auto varētu tikt ieviests jau no nākamā gada.
Pašvaldība norāda, ka bezmaksas stāvvietas elektroauto ir veicinājušas situāciju, kurā pilsētas centrs faktiski kļuvis par ilgstošas novietošanas vietu, nevis īslaicīgai mobilitātei paredzētu zonu. Dažviet elektroauto aizņem pat līdz 40% stāvvietu.
Tomēr šīs ieceres izpelnījušās kritiku. Elektroauto nozares pārstāvji uzsver, ka straujas izmaiņas var mazināt motivāciju izvēlēties videi draudzīgus transportlīdzekļus, īpaši tiem, kuri jau ieguldījuši šādu auto iegādē.
Arī sabiedrībā viedokļi dalās – daļa autovadītāju atbalsta ierobežojumus un dinamisku cenu politiku, kas palīdzētu nodrošināt brīvas stāvvietas, kamēr citi bažījas par izmaksu pieaugumu.
Rīgas dome sola, ka izmaiņas, ja tās tiks ieviestas, notiks pakāpeniski un pēc konsultācijām ar iesaistītajām pusēm. Tikmēr diskusijas turpinās, un vienots redzējums par nākotnes stāvvietu politiku vēl nav panākts.