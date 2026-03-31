Aizlīmēta mute, sasietas rokas un kājas: policija kādā Avotu apkaimes dzīvoklī atklāj šausminošu ainu
Šā gada 15. martā Valsts policija saņēma informāciju par kādu sievieti, kura tika žņaugta, sista, sasieta, kā arī turēta pret pašas gribu Rīgā, Avotu apkaimē. Speciālo uzdevumu bataljona amatpersonas nekavējoties ieradās notikuma vietā un iekļuva dzīvoklī, kur sastapa minēto sievieti, kā arī varmāku. Likumsargi aizturēja 1972. gadā dzimušu vīrieti, un par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Valsts policija šā gada 15. martā agrā rītā saņēma izsaukumu uz kādu dzīvokli Rīgā, Avotu apkaimē, par to, ka kādai 1974. gadā dzimušai sievietei nepieciešama palīdzība, un viņas vīrs ir pielietojos vardarbību, sasējis sievieti un liedz viņai brīvi pārvietoties. Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Speciālo uzdevumu bataljona (SUB) amatpersonas.
Pie dzīvokļa policisti sastapa gūstā turētās sievietes meitu, kura ar savu māti sazinājās, izmantojot lietotni “WhatsApp”. Sieviete savai meitai atklāja, ka ir sasieta, kā arī viņai pašai nav iespējas sevi atbrīvot. Viņa lūdza, lai likumsargi nekavējoties atver dzīvokļa durvis. SUB darbinieks caur minēto saraksti noskaidroja, ka sievietei nav iespējas citādi nodrošināt durvju atvēršanu, piemēram, izmetot atslēgas pa logu, jo ir sasieta un pastāv pamatotas bailes, ka viņas vīrs viņu nogalinās, ja pamodīsies un ieraudzīs, ka viņa mēģina atbrīvoties.
Iekļūstot dzīvoklī, likumsargi ieraudzīja minēto sievieti. Viņai bija sasietas rokas un kājas, kā arī apsieta lente ap kaklu. SUB darbinieki pamodināja turpat guļošo vīrieti un nekavējoties viņu aizturēja. Notikuma vietā ieradās arī Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvaldes amatpersonas, kas turpināja tālākās procesuālās darbības.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka laika posmā no 14. marta pulksten 23.00 līdz 15. marta 5.00 vīrietis pielietoja pret savu sievu fizisku spēku, vairākas reizes izdarot sitienus pa seju, kā arī žņaudzot, tostarp velkot aiz matiem pa dzīvokli, pēc kā ar šķērēm apgrieza sievietes matus. Lai sievietei nebūtu iespējas izsaukt palīdzību, vīrietis sasēja savas sievas rokas un kājas ar virvi, vadu, elastīgo binti un līmlenti, aizlīmēja muti ar līmlenti, piesēja kājas un plecus pie virsējā matrača, kā arī atņēma mobilo telefonu un planšetdatoru, tādā veidā vardarbīgi izturoties un nelikumīgi atņemot brīvību savai sievai. Izmantojot iespēju, kad vīrietis jau bija aizmidzis, sievietei uzmanīgi izdevās tikt pie sava mobilā telefona un uzrakstīt meitai, saucot pēc palīdzības.
Aizturētais vīrietis dzimis 1972. gadā un iepriekš nav tiesāts. 16. martā aizturētais vīrietis atzīts par aizdomās turēto.
Valsts policija vērsās tiesā ar ierosinājumu piemērot aizdomās turētai personai drošības līdzekli – apcietinājumu. Tiesa ierosinājumā izteikto lūgumu nav apmierinājusi, līdz ar ko aizdomās turētajam tika piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis. Ja netiks ievērots piemērotais ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, tad Valsts policija atkārtoti vērsīsies tiesā ar ierosinājumu piemērot aizdomās turētai personai drošības līdzekli – apcietinājumu.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 152. panta otrās daļas – par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tas izdarīts cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tas saistīts ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam. Tāpat kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 174.1 panta, proti, par cietsirdīgu vai vardarbīgu apiešanos ar personu, ar kuru noziedzīgā nodarījuma izdarītājs ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē, vai pret laulāto vai bijušo laulāto.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.