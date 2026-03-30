Ministrija brīdina Rēzeknes domi par mēra ievēlēšanas termiņu
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) atkārtojusi, ka Rēzekned domei mērs ir jāievēl līdz noteiktam termiņam.
Šis termiņš joprojām ir 10. aprīlis, paziņojusi ministrija. Kā aģentūrai LETA skaidroja viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara (JV) padomnniece Sabīne Spurķe, Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševics ("Kopā Latvijai"/LPV) ar ministra rīkojumu ir atstādināts, līdz ar to Rēzeknes domei nav priekšsēdētāja un jauns ir jāievēlē līdz 10. aprīlim.
Visas spekulācijas par to, ka Bartaševics vēl joprojām ir domes priekšsēdētājs, esot nepamatotas, skaidroja Spurķe. Viņa uzsvēra, ka tikai dome var ievēlēt priekšsēdētāju, bet viņam nepieciešama pielaide. Ja Bartaševišam nav pielaides, tad viņš nevar būt priekšsēdētājs.
Viņa arī atgādināja, ka Pašvaldību likuma 70. pants paredz, ka Saeima var atlaist domi, ja pašvaldības dome nav ievēlējusi domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai komitejas divu mēnešu laikā.
LETA jau ziņoja, ka Rēzeknes dome piektdien tomēr izvēlējās nevēlēt jaunu mēru, lai arī šāds darba kārtības punkts sēdē sākotnēji iekļauts. Sēdes sākumā domes priekšsēdētāja vietnieks, priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Jānis Tutins ("Kopā Latvijai"/LPV) aicināja šo jautājumu izņemt no darba kārtības, lai nerastos "juridiski kāzusi".
Pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja Margarita Voiciša skaidroja, ka vietvara ir konsultējusies ar VARAM, kas esot norādījusi, ka jauna mēra ievelēšana nav nepieciešama, jo līdzšinējais pilsētas mērs Bartaševičs ir atstādināts, bet ne atlaists, kā arī viņš pārsūdzējis savu atstādināšanu tiesā. Tāpat tas neesot nepieciešams, jo mēra pienākumus izpilde nodota Tutinam.
Voiciša un Tutins sēdē pauda, ka jauna mēra ievēlēšana nozīmētu, ka domei ir divi priekšsēdētāji. Pašvaldība gan vēl gaidot oficiālu VARAM skaidrojumu.
Jautājums par jauna mēra ievēlēšanu no darba kārtības izņemts ar astoņu deputātu balsīm "par", pieci domnieki bija pret.
Jau ziņots, ka viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Čudars atstādināja no amata Rēzeknes mēru Bartaševiču, jo viņam nav izsniegta speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam.
Ministrs rīkojumā paskaidrojis, ka atstādināšana nav uzskatāma par sodu vai galīgu lēmumu par amata zaudēšanu. Gadījumā, ja lēmums par pielaides atteikumu tā pārsūdzēšanas rezultātā tiks atzīts par neatbilstošu, Bartaševičs, to saņemot, varēs atsākt amata pienākumu pildīšanu. Savukārt, ja speciālā atļauja netiks piešķirta, viņam būs pienākums atstāt amatu, jo viņš vairs neatbildīs likumā noteiktajām prasībām amata pienākumu turpmākai pildīšanai.
Ministra rīkojumā iekļauts arī Rēzeknes mēra paskaidrojums. Tajā Bartaševičs pauž viedokli, ka viņš kā domes priekšsēdētājs nav pārkāpis ārējos normatīvos aktus. Tāpat Bartaševičs apliecinājis, ka VDD lēmumu atteikt pielaidi apstrīdēs ģenerālprokuroram, kā arī nepieciešamības gadījumā ģenerālprokurora lēmumu pārsūdzēs Administratīvajā apgabaltiesā.
Bartaševičs savā paskaidrojumā norāda, ka, pieņemot lēmumu par atstādināšanu, ministram ir jāpierāda domes priekšsēdētāja atstādināšanas samērīgums.
Politiķis apgalvo, ka ne "Pašvaldību likuma", ne arī citu likumu normas neparedzot, ka domes priekšsēdētājs nevarētu pildīt amata pienākumus gadījumā, ja viņš nav saņēmis speciālo atļauju darbam ar valsts noslēpumu.