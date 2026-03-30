Siguldā jau desmito reizi norisināsies Latvijā vienīgais Šūpoļu festivāls
Šogad Siguldas Šūpoļu festivālā tiks izšūpots jau desmitais gads. Desmit atspērieni, desmit augšupceļi, desmit atgriešanās. Desmitais Šūpoļu festivāls nāk ar plašu elpu un lielu jubilejas loku. Šī gada tēma - Pasaule, Pasaulīt!
Mēs dzīvojam laikā, kad vislielākās šūpoles uz planētas ir pati planēta un cilvēka saprāts. Nekas šobrīd nešūpojas jaudīgāk kā mūsu pasaule. Tā šūpojas ar neierastu amplitūdu un mēs visi esam savienoti šajā mehānismā.
Šūpoles māca vienkāršu, bet dziļu likumu – līdzsvars nav stāvēšana uz vietas. Līdzsvars ir spēja kustībā saglabāt centru. Tāpat kā saule gadu no gada kāpj Lieldienu kalnā un uzveic tumsu, arī festivāls kļūst par telpu, kurā katra cilvēka iekšējā kustība tiek pieņemta un svinēta.
10. Šūpoļu festivāls aicina doties ceļojumā. Tā laukumi šoreiz kļūs par mazu pasaules modeli, jo Siguldas kalni var simboliski sarunāties ar Alpu virsotnēm, bet Gaujas plūdums atbalsoties okeāna straumēs. Eifeļa tornis Parīzē, piramīdas Ēģiptē, The Beatles lietainā Liverpūlē vai saulainās Sidnejas opernama ikoniskās baltās buras. Katra no tematiskajām šūpolēm nesīs kādas pasaules vietas identitātes kodu, tās zemes ikoniskos, visiem atpazīstamos un arī šī laika radītos simbolus.
Dažādu valstu stāsti satiksies vienā dramaturģiskā plūsmā un Sigulda festivāla dienās kļūs par simbolisku pasaules centru.
Par pasaules neprāta un vienlaikus par nesalaužama gribasspēka centru, jau piekto gadu kalpo Ukrainas zeme un tās cilvēki. Diemžēl, jau piekto gadu arī Šūpoļu festivāls veido Ukrainas cīņas šūpoles, katru gadu cerot, ka šīs būs pēdējās. Neprāts turpinās un arī mums jāturpina veltīt savu enerģiju uzvaras atbalstam. Festivālā varēs izšūpoties Ukrainas šūpolēs, pielikt roku maskēšanās tīklu veidošanā un ziedot, pretī saņemot sildošu ukraiņu boršču. Katrs mazais festivāla apmeklētājs varēs kaut uz mazu mirkli kāda ukraiņu bērna sejā iedegt smaidu, dāvinot atbalstam līdzņemto rotaļlietu.
Šobrīd Siguldā norit aktīva gatavošanās desmitajam Šūpoļu festivālam. Tradicionāli būs iespēja izšūpoties dažādās Siguldas šūpoļu festivāla meistaru radītajās šūpolēs, apskatīt mākslinieku veidotos vides objektus, iepirkties bagātīgajā Lieldienu tirdziņā, radoši izpausties Zum-Zum darbnīcās, izaicināt azartu šūpo ping–pong spēlē vai palasīt grāmatu, laiski zvilnot šūpo lasītavā, tomēr šogad festivāls pārsteigs arī ar vairākiem jaunumiem. Maija parka kokos iedzīvosies desmit festivāla gadu atmiņu stāsti. Fotoizstāde parkā, kur fotogrāfijas, atmiņu skices, pirmo konstrukciju detaļas un spilgtākie mirkļi ļaus izsekot, kā ideja pārtapa kustībā, bet kustība par pilsētas identitātes daļu.
Savukārt Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā kopā ar festivāla simbolu ziedošo zaķi sacilpos kārtīga zaķu saime, kura pavadīs ceļā zaķu skrējiena dalībniekus un aicinās iemūžināt festivāla īpašo atmosfēru neaizmirstamās fotogrāfijās.
Festivāla objekti tiks izvietoti galvenajos pilsētas laukumos - Siguldas dzelzceļa stacijas un Svētku laukumā, bet atsevišķi objekti atradīsies arī citās pilsētas un Siguldas novada teritorijās, kā arī iecienītākajās skatu vietās Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Īpašā šūpoļu ceļa karte būs pieejama digitāli sociālajos tīklos un www.sigulda.lv
Šūpoļu festivāls sāksies sestdien, 4. aprīlī, plkst. 12.00 ar tradicionālo Zaķu olimpisko skrējienu, kura starts būs Siguldas dzelzceļa stacijas laukumā. Tradicionāli aptuveni kilometru garajā skrējienā līdz Siguldas Svētku laukumam dalībniekiem sportisko garu uzturēt palīdzēs novada lepnums - leģendārie olimpieši – brāļi Šici, Inārs Kivlenieks, Mārtiņš Bots. Tomēr jubilejas reizē sporta čempioniem uz starta līnijas pievienosies arī mūziķi, televīzijas un radio personības, kuras, reiz veidojušas savas šūpoles, palīdzot ielikt festivāla pirmos atspērienus – Juris Kaukulis, Kaspars Tobis, Rūta Dvinska un citi. Skrējiena un vienlaicīgi arī festivāla starta signāls būs Milānas – Kortīnas olimpisko spēļu sudraba medaļas čempiones Elīnas Ievas Botas un “Siguldas Devons” direktora Kristapa Kiršteina dueta pārziņā.
Savukārt Siguldas Svētku laukumā sadarbībā ar Mūsu Bio Tirgus divas dienas norisināsies Lieldienu tirdziņš. Sestdien, 4.aprīlī no plkst.12.00 - 17.00 un svētdien, 5.aprīlī no plkst.11.00 – 16.00 apmeklētāji varēs sagādāt gardumus svētku galdam, iegādāties noderīgas amata meistaru radītās lietas mājai un dāvanām, kā arī pats kļūt par amatnieku festivāla leģendārajā Zum-Zum darbnīcā.
Sestdien un svētdien apmeklētājus no Siguldas dzelzceļa stacijas uz Svētku laukumu un otrādi lepni vizinās festivāla Zirgu pajūgs, bet šūpošanās svētku izsalkušos vēderus laimīgus darīs gastro grillbāra Kokos, restorāna Kungu Rija un kafejnīcas Mr.Biskvīts šefpavāri ar pasaules garšu receptēm.