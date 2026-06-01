Tukuma novada jaunieši klātienē iepazīst profesijas un uzņēmumus
2026. gada 26. maijā Tukuma novadā norisinājās iniciatīva “Atvērtās uzņēmumu durvis skolēniem”, kuras laikā Tukuma novada 8. klašu skolēniem bija iespēja iepazīt vietējos uzņēmumus, profesijas un darba vidi, informē pašvaldībā.
Dalībai iniciatīvā pieteikušies vairāki Tukuma novada uzņēmumi, pārstāvot dažādas nozares – farmāciju, ražošanu, sportu, viesmīlību un infrastruktūras uzturēšanu.
Skolēnus uzņēma tādi uzņēmumi kā SIA “Alante”, “Kukul” ceptuve Tukumā un Engurē, sporta klubs “Ozols”, SIA “Silu kūdra” un SIA “Rideļu dzirnavas”.
Iniciatīvā piedalījās skolēni no Tukuma Ernesta Birznieka - Upīša 1. pamatskolas, Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Zemgales vidusskolas, Smārdes pamatskolas, Zantes pamatskolas, Engures vidusskolas un Tukuma novada pamatskolas “Spārni”.
Uzņēmumu pārstāvji skolēnus iepazīstināja ar savu darbu, dalījās pieredzē un ļāva ieskatīties profesiju ikdienā. Skolēniem bija iespēja iesaistīties praktiskās aktivitātēs, uzdot jautājumus un tuvāk izzināt profesijas, kuras ir šobrīd pieprasītas darba tirgū.
Skolēni pēc vizītēm atzina, ka īpaši vērtīga bijusi iespēja redzēt reālu darba vidi un uzzināt vairāk par profesijām, kuras iepriekš nebija apsvēruši. Vairāki jaunieši norādīja, ka uzņēmumu apmeklējumi palīdzējuši labāk saprast, kādas prasmes nepieciešamas dažādās profesijās un cik daudzveidīgas iespējas pieejamas arī Tukuma novadā.
Pozitīvas atsauksmes sniedza arī uzņēmēji, uzsverot, ka šādas iniciatīvas ir nozīmīgas, lai jaunieši jau savlaicīgi iepazītu vietējo uzņēmējdarbības vidi un nākotnē savu profesionālo ceļu saistītu ar Tukuma novadu.
Iniciatīva vēlreiz apliecināja, cik būtiska ir sadarbība starp skolām un uzņēmējiem, lai jauniešiem palīdzētu pieņemt pārdomātus lēmumus par turpmāko izglītību un karjeru. Tā ir arī iespēja stiprināt jauniešu piederības sajūtu novadam un veicināt nākotnes speciālistu piesaisti vietējam darba tirgum.