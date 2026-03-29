Foto no Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes arhīva.
Šodien 12:46
FOTO: Dobeles novadā izvietoti Lieldienu vides objekti
Līdz ar pirmajiem pavasara saules stariem mūsu novadā sāk parādīties krāšņi Lieldienu vides objekti un dekorācijas.
Mēs vēlamies, lai pavasara gaidīšanas laiks ikvienam iedzīvotājam un viesim būtu košs un priecīgs!
Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību:
- Izmantojot publiski pieejamās šūpoles, aicinām ievērot piesardzību.
- Vēršam uzmanību, ka izvietotās dekorācijas nav paredzētas, lai uz tām kāptu. Tās ir izvietotas pilsētas estētiskajam tēlam un vizuālam baudījumam.
Būsim saudzīgi pret kopējo īpašumu un svinēsim svētkus droši!
Foto no Dobeles novada pašvaldības Būvvaldes arhīva