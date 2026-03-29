Jaunpils senioru skola: telpa izaugsmei un kopā būšanai
Biedrība "Jaunpils RAC "Rats"" nav senioru organizācija šī vārda šaurākajā nozīmē, taču kopš dibināšanas viens no mūsu pamatuzdevumiem ir bijis mūžizglītības veicināšana Jaunpils un apkārtnes iedzīvotājiem.
2025. gada oktobrī biedrības ietvaros darbību uzsāka Jaunpils senioru skola, un pagājušajā vasarā mēs kļuvām par pilntiesīgu biedru "Latvijas Trešās paaudzes universitāšu asociācijā".
Kas ir senioru skola?
Senioru skolas (dažkārt sauktas par "Trešās paaudzes universitātēm") nav parastas izglītības iestādes ar eksāmeniem un stingriem mācību plāniem. To būtība ir dzīves kvalitātes uzlabošana caur pastāvīgu mācīšanos, socializāciju un aktīvu līdzdalību sabiedrībā.
Četri galvenie senioru skolu pīlāri:
1. Mūžizglītība bez spiediena: Galvenais mērķis nav diploms, bet gan asa prāta uzturēšana. Seniori apgūst lietas, kurām darba gados neatlika laika, vai kuras kļuvušas aktuālas tehnoloģiju attīstības dēļ: digitālās prasmes, valodas, kultūru un praktiskas iemaņas. 2. Sociālās izolētības mazināšana: Daudziem lielākais izaicinājums pēc darba gaitu beigām ir vientulība. Senioru skola kalpo kā kopienas centrs, kur satikt domubiedrus, dalīties pieredzē un justies vajadzīgam.
3. Veselības un aktivitātes veicināšana: Zinātniski pierādīts, ka jaunu prasmju apgūšana un sociālie kontakti palīdz attālināt demenci un uzlabo emocionālo stāvokli. Mēs piedāvājam gan "kustību prieku" (vingrošanu, nūjošanu, dejas), gan psiholoģisko atbalstu, mācoties pieņemt novecošanu ar optimismu. 4. "Līdzīgs līdzīgam" princips: Bieži vien pasniedzēji ir paši seniori, kuri dalās savās profesionālajās zināšanās. Tas noņem barjeru starp "skolotāju" un "skolēnu", radot abpusēju cieņu.
Kāpēc tas ir svarīgi?
Aktīvs seniors ir neatkarīgāks, informētāks un spējīgāks parūpēties par sevi, tādējādi mazāk noslogojot sociālās palīdzības sistēmu. Senioru skola pierāda, ka vecums nav "stāvēšana malā", bet gan jauna, radoša un izzinoša dzīves posma sākums.
Mūsu pirmās sezonas aktivitātes
Mūsu dalībnieki ne tikai mācās angļu valodu, apgūst datorzinības un viedtālruņu gudrības vai asina prātu psiholoģijas nodarbībās, bet arī ļaujas radošumam!
- Keramika: Jaunpils Amatu mājā vadītājas Velgas Pavlovskas uzraudzībā mācījāmies veidot māla traukus.
- Stikla dizains: Viesojoties biedrībā "7balles", kopā ar Aneti Krūmiņu un Reini Brikuli iemēģinājām roku stikla mākslā. Darbs ar stiklu prasa precizitāti un pacietību, taču gandarījums par pašu radīto skaistumu ir neaprakstāms!
Esam gandarīti, ka mūsu pagastā ir tik radošas biedrības un prasmīgi meistari, kurus varam iesaistīt mūsu skolas darbībā.
Kas mūs vēl sagaida?
Līdz maija beigām turpinās mūsu pirmā mācību sezona. Plānā, bez regulārajām angļu valodas nodarbībām, vēl ir:
- "Smadzeņu fitnesa" nodarbības, kuras vadīs psiholoģe Daina Reinfelde;
- Izzinoši pārgājieni pa novada teritoriju;
- Pieredzes apmaiņas brauciens pie Ķeipenes un Ikšķiles senioru skolām.
Autors: Vija Zīverte, Jaunpils RAC "Rats" vadītāja.