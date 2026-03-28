Dobeles novadā plānots veikt būtiskus uzlabojumus satiksmes infrastruktūrā
Šogad Dobeles novadā paredzēti vairāki būtiski uzlabojumi satiksmes infrastruktūrā, kas ilgtermiņā uzlabos gan drošību, gan pārvietošanās ērtību.
Tiks pārbūvēts Liepājas šosejas (A9) un P98 krustojums pie Apšupes, izveidojot modernu divlīmeņu satiksmes mezglu. Tas palīdzēs mazināt satiksmes sastrēgumus un uzlabos drošību šajā intensīvajā posmā.
Plānota jauna gājēju un velosipēdistu infrastruktūra gar autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki (P97), posmā no Dobeles līdz pagriezienam uz Miltiņiem (27,15–29,72 km). Tas būs nozīmīgs ieguvums vietējiem iedzīvotājiem un aktīvās atpūtas cienītājiem.
Virsmas apstrādes darbi paredzēti:
- V1128 Dobele–Īle–Auce posmā no 9,01 līdz 18,54 km (kopā 9,53 km)
- V1128 Dobele–Īle–Auce posmā no 20,67 līdz 23,54 km (kopā 2,87 km)
Aicinām autovadītājus būt saprotošiem un sekot līdzi satiksmes organizācijas izmaiņām darbu laikā.
(LVC) mājaslapas kartē ir publicēti šogad valsts ceļu tīklā plānotie būvdarbi: https://lvceli.lv/#1_buvdarbi_un_satiksmes_ierobezojumi.
Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa.