Tukumā sāks atjaunot Durbes muižas kalpu māju
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apstiprinājusi projektu "Durbes muižas kalpu mājas atjaunošana Tukumā".
Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt valsts nozīmes kultūras pieminekli Durbes muižas kalpu māju, veicinot šī objekta piekļūstamību un paplašinot objekta kā ilgtspējīga resursa inovatīvu izmantošanu cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā un vietējo iedzīvotāju kopienas, tostarp Tukuma pilsētas un Kurzemes reģiona iedzīvotāju identitātes, stiprināšanā.
Projekta rezultātā tiks pabeigta Durbes muižas kalpu mājas atjaunošanas darbi 637 m² platībā, labiekārtota kompleksa teritorija, attīstīts viens esošais un radīti divi jauni pakalpojumi, kā arī īstenoti komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumi, tai skaitā sabiedrību izglītojoši pasākumi.
Realizējot projektu ir iecerēts atjaunot un "atdzīvināt" Durbes muižas kalpu māju, iekārtojot tajā gan Tukuma muzeja krājuma glabātuves, gan arī izveidot senās celtnes vēsturiskajam izmantošanas veidam un būvniecības laikmetam atbilstošas ekspozīcijas.
Kalpu māja bija ļoti svarīga muižas saimnieciskās dzīves sastāvdaļa, kurā saglabājusies nozīmīga vēsturiskā substance, kas sniedz nozīmīgu informāciju par saimniecisko darbību muižā un muižas kalpotāju dzīvesveidu. Izvietojot telpās vēsturiskos priekšmetus un padarot tos pieejamus atvērtā krājuma ekspozīciju veidā, šī ēka iegūs jaunu funkciju.
Pēc darbu pabeigšanas kalpu mājas atjaunojamā korpusa pirmā stāva telpas paredzēts izmantot apmeklētāju apkalpošanai un krājuma darba telpām, bet cokolstāvā iecerēta muižas saimniecības telpu ekspozīcija atklātas krātuves veidā.
Ekspozīcija ļaus muzeja apmeklētājiem ievērojami skaidrāk izprast gan laikmeta sociālo hierarhiju, gan daudzas ikdienas norises muižā, kas šodienas cilvēkam svešas.
Keramikas un saimniecības rīku kolekcijas, veļas mazgātava un muižas kalpotāja dzīvoklis kopā ar kalpu mājas pagalmu var kļūt par atraktīvu apskates objektu gan skolēnu, gan tūristu grupām. Jaunā atvērtā krājuma ekspozīcija visupirms būs interesanta arī novada iedzīvotājiem, kuru senči lielākoties bija saistīti ar laukiem, iespējams, strādājuši kādā muižā vai bijuši rentnieki.
Domājams, ka jaunā ekspozīcija ne tikai piesaistīs visplašāko apmeklētāju loku, bet arī būtiski aktivizēs vietējo kopienu interesi un līdzdalību kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, pētniecībā un popularizēšanā. Atvērtā krājuma ekspozīcijas un telpas nodarbībām tāpat būtiski uzlabos kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamību un uzlabos muzeja pakalpojumu kvalitāti.
Tukuma muzejs Kalpu mājas glābšanas darbus iesācis 2016. gadā, pakāpeniski atjaunojot pārsegumus un vēsturisko plānojumu. Vecākais korpuss kalpu mājas korpuss jau pielāgots krājuma glabātuvēm un tajā izvietotas arheoloģijas, tekstiliju, keramikas, stikla priekšmetu un mēbeļu kolekcijas.
Projekta ietvaros tiks atjaunots arī jaunākais korpuss un tajā tiks izveidota krājuma darba telpas un lasītava, paredzētu gan pētniekiem, gan citiem interesentiem.
Ēka būs publiski pieejama, un apmeklētāji varēs novērtēt arī tajā atklātās un saglabātās vēsturiskās substances – vēsturisko plānojumu un grīdas segumu cokolstāvā, apvalkdūmeņi un liecības par apkures ierīcēm, tostarp ūdens sildīšanas vietu, kāpnes uz pirmo stāvu un būvgaldniecības izstrādājumi. Tie pieļauj šajā ēkas daļā rekonstruēt vēsturisko muižas veļas mazgātavu un muižas saimniecisko ķēķi.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas 2 169 000,00 EUR apmērā, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 85%, kas sastāda 1 843 650,00 EUR un pašvaldības budžeta līdzfinansējums 15 %, kas sastāda 325 350,00 EUR. Līgums ar CFLA par projekta īstenošanu ir noslēgts 2026. gada 2. februārī, un projekta īstenošanas termiņš ir 36 mēneši, līdz 2029. gada 2. februārim.