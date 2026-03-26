Saeima noraida aicinājumu publiskot uzņēmumus, kas turpina tirdzniecību ar agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju
Saeima ceturtdien noraidīja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) lēmuma projektu, kas paredzēja publiskot sarakstu ar importētājiem un eksportētājiem - uzņēmumiem, kas turpina veikt darījumus ar Krieviju un Baltkrieviju.
Debatēs Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) norādīja, ka šie uzņēmumi ir jāpublicē un viņai nav skaidrs, kāpēc Ekonomikas ministrija pārtrauca publicēt šo sarakstu. Reizē viņa atgādināja, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šonedēļ jau uzdevusi Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju nodrošināt, ka ne vēlāk kā līdz 7. aprīlim tiek publicēta informācija ar sarakstu, kurā tiek norādīti Latvijā reģistrēti uzņēmumi, kas veic preču eksportu vai importu no Krievijas un Baltkrievijas. Tādējādi deputāte norādīja, ka šis NA lēmuma projekts vairs nav aktuāls.
Ar lēmuma projektu NA plānoja uzdot premjerei nodrošināt uzņēmumu, kas turpina veikt darījumus ar Krieviju un Baltkrieviju, saraksta publicēšanu līdz 2026. gada 29. martam. Lēmuma projektu parakstīja arī deputāti no "Apvienotā saraksta".
Partija norāda, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ekonomiskā sadarbība ar Krieviju un Baltkrieviju nav tikai individuāla izvēle vai biznesa lēmums - tai ir arī plašāka ietekme uz valsts drošību un sabiedrības interesēm. Tāpēc informācija par šādiem darījumiem ir būtiska, lai mazinātu netiešu atbalstu agresorvalstu ekonomikām un veicinātu atbildīgu uzņēmējdarbību, uzskata politiskais spēks.
NA atgādina, ka iepriekš, 2023. gadā, šāds saraksts tika publicēts. To rosināja tā brīža ekonomikas ministre Ilze Indriksone (NA). Pēc valdības maiņas aktuālais uzņēmumu saraksts vairs nav pieejams, atzīmē NA.
Politiskais spēks norādīja, ka pēdējā laikā koalīcija publiski paudusi gatavību uzņēmēju sarakstu atkal publicēt, tādēļ NA sagaida koalīcijas atbalstu. NA uzsver, ka publiskojamai informācijai jābūt precīzai un balstītai objektīvos datos, vienlaikus ievērojot tiesiskuma principu, godīgu konkurenci un datu aizsardzības prasības.
Jau vēstīts, ka pirms nedēļas parlamentārieši lēmuma projektu neiekļāva Saeimas sēdes darba kārtībā, jo pret to iebilda pie frakcijām nepiederošā deputāte, bijusī "Stabilitātei" Saeimas frakcijas vadītāja Svetlana Čulkova. Saeimas kārtības rullis paredz, ka, ja Ministru prezidents vai kaut viens deputāts iebilst par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā, Saeima lemj par šā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā.
Līdz ar to Saeima lēma NA lēmuma projektu iekļaut nākamās nedēļas sēdes darba kārtībā. Pret iekļaušanu nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā balsoja bijušie un esošie "Stabilitātei" deputāti, kā arī deputāti no frakcijas "Latvija pirmajā vietā".