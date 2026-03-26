"Viņš tev neatbild, kad zvani? Mēs gan!" Valsts policija ar asprātīgu video "uzspridzina" internetu
Sociālajos tīklos plašu uzmanību izpelnījies Valsts policijas publicētais video, kurā ar viegli ironisku un mūsdienīgu pieeju tiek atgādināts par dienesta būtību – palīdzēt ikvienam, kurš nonācis grūtībās.
Izmantojot asprātīgus salīdzinājumus ar neveiksmīgām attiecībām, likumsargi oriģinālā veidā atgādinājuši par savu darba specifiku, liekot tūkstošiem sekotāju pasmaidīt.
Video sērijā apspēlētas dažādas tēmas – no elementāras saziņas līdz pat specifiskākiem policijas darba aspektiem. Uz jautājumiem – "Vai viņš tev neatbild, kad zvani?", "Vai viņš nemāk uztaisīt tev skaistas bildes?" vai "Vai viņš neaicina tevi ciemos pie sevis?" – likumsargi video atbild ar pārliecinošu "Mēs gan!".
Daudzi uzteic policijas radošo pieeju un komunikācijas stilu. "Valsts policija, cepums Jūsu SMM [sociālo tīklu menedžerim - red.]," raksta Katrīna. Viņai piebalso Jānis: "Patiess prieks par tik kreatīvu saturu! Malači!", savukārt Mārtiņš piebilst: "Prieks par izdomu un radošumu."
Cilvēki atzīst, ka šis video viņiem uzlabojis garastāvokli. Jānis raksta: "Malači! Novērtēju humora izjūtu! Lika pasmaidīt! Paldies!" Arī Dace neslēpj pozitīvās emocijas: "Aaaw, dikti mīlīgi. Paldies, uzlabojāt dienu, šis lika pasmaidīt."
Netrūkst arī pašu komentētāju joku, turpinot video aizsākto tēmu. "Jūs tiešām dāvināt rotaslietas? Tos rokudzelžus pēc tam var paturēt?" interesējas Ilze. Savukārt Māris joko par policijas piedāvājumu doties ciemos: "Vai vienā ķupķuzī ieliksiet ar to dāmu, nu uz 3 stundām vai diennakti? Tad zvanīšu!" Savukārt Juris saredz iespēju kampaņu paplašināt: "Jūs varējāt laipni uzaicināt visus tos zagļus deputātus atpūsties uz kādiem 25 gadiem!!!!"
Šis video publicēts Valsts policijas "Facebook" kontā.