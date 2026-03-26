Aprīlī un maijā aicina iedzīvotājus kļūt par aleju detektīviem Kurzemē
Aprīlī un maijā turpinās “Green Guardians” kampaņa “Kļūsti par aleju detektīvu!”, aicinot iedzīvotājus Kurzemē pieteikt koku alejas un palīdzēt veidot to datu bāzi bioloģiskās daudzveidības un kultūrvēsturiskās ainavas saglabāšanai. Pavasaris ir ideāls laiks aleju novērošanai un ziņošanai, lai kopīgi apzinātu un sargātu šo zaļās infrastruktūras mantojumu.
Šī gada aprīlī un maijā turpināsies “Green Guardians” projekta sabiedrības iesaistes kampaņa “Kļūsti par aleju detektīvu!”, aicinot atklāt Kurzemes alejas.
Pagājušajā rudenī kampaņas laikā saņemta informācija par 228 alejām Kurzemē. Projekta komanda ir pārliecināta, ka Kurzemē to ir vēl daudz vairāk, tāpēc aicina šajā pavasarī ikvienu ziņot par koku alejām, aizpildot līdzdalības ĢIS anketu.
Sabiedrības iesaiste ir ļoti nozīmīga, jo sniedz mums iespēju apzināt Kurzemes alejas un izveidot aleju datu bāzi, apkopojot tajā informāciju par šiem vērtīgajiem zaļās infrastruktūras elementiem, kas bagātina Kurzemes ainavas, iemūžina paaudžu stāstus un sargā bioloģisko daudzveidību.
Kampaņa norisināsies 2026.gada aprīlī un maijā. Pavasaris ir īpaši piemērots laiks, lai dotos dabā - kokiem plaukstot, aleju silueti kļūst izteiksmīgāki, un iespējams precīzāk novērtēt to stāvokli, kā arī pamanīt sugu daudzveidību.
Līdz šim saņēmtas 60 anketas par alejām Dienvidkurzemē, 52 - Kuldīgas novadā, 52 - Tukuma novadā, kā arī 19 - Liepājas valstspilsētā, 13 – Talsu un Ventspils novados, 11 – Saldus novadā un 8 – Ventspils valstspilsētā.
Ar līdz šim pieteiktajām alejām iespējams iepazīties interaktīvā kartē: https://ej.uz/pieteiktoalejukarte
Lūgums ikvienam pamanīt alejas savā apkārtnē un kļūt par aleju detektīvu!
Kopā varam saglabāt vērtīgās alejas nākamajām paaudzēm.
Par projektu “Green Guardians”
Projekta mērķis ir uzlabot koku aleju aizsardzību, uzturēšanu, atjaunošanu un veikt koku aleju inventarizāciju Kurzemē un Ziemeļlietuvā, kā arī stiprināt vietējo pašvaldību kapacitāti, pilnveidot zināšanas un veicināt sabiedrības izpratni par koku aleju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.