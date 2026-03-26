VIDEO: iereibis jaunietis Mežciemā izlemj bēgt no likumsargiem uz elektroskrejriteņa. Tā nebija laba ideja
Pirmdien, 23. martā, Rīgas pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Mežciemu, kur tika ziņots par kādu kompāniju, kas publiskā vietā lietoja alkoholu.
Ierodoties adresē, likumsargi pamanīja minēto kompāniju un ievēroja, ka viens no vīriešiem sēž uz elektroskrejriteņa. Ieraugot policistu tuvošanos, persona uzsāka bēgšanu. Turpinot kustību cauri iekšpagalmam, vīrietis uzbrauca uz ietves un zaudēja kontroli pār spēkratu. Uzreiz pēc tam vīrietis tika aizturēts.
Veicot pārrunas ar likumpārkāpēju, viņš skaidroja, ka bēdzis no policijas, jo zināja, ka lietojis alkoholiskos dzērienus. Tāpat tika konstatēts, ka personai nav vadītāja apliecības un elektroskrejritenim nav iegādāta OCTA apdrošināšana.
Par transportlīdzekļa vadīšanu bez tiesībām un derīgas OCTA apdrošināšanas pašvaldības policijā uzsākti divi administratīvā pārkāpuma procesi. Vienlaikus informēta Valsts policija, kas pārņēma darbu notikuma vietā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi, personas izelpā tika konstatēts vairāk nekā divu promiļu reibums.