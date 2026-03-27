Atstāj uz ielas ar traumētu bērnu: ģimene piedzīvo nopietnu problēmu ar "Bolt" taksometru pakalpojumiem
Uzņēmums "Bolt" nereti saņem klientu sūdzības par dažādiem pakalpojumu trūkumiem, tostarp šoferu valodas zināšanām, bērnu sēdeklīšu pieejamību un šoferu attieksmi. Viens no izskanējušajiem gadījumiem ir saistīts ar īpaši satraucošu situāciju, kad klienti pauda neapmierinātību ar pakalpojumu, kuru izmantoja, lai nogādātu bērnu mājās pēc traumas – atslēgas kaula lūzuma.
Bērna vecāks norāda, ka viņam un viņa ģimenei nācās piedzīvot satraucošu pieredzi, izmantojot "Bolt" pakalpojumus, īpaši, ņemot vērā viņa bērna veselības stāvokli. Pirmā situācija bija, kad šoferis ieradās bez bērnu sēdeklīša, un, kad vecāki paskaidroja, ka bērnam ir atslēgas kaula lūzums un standarta sēdeklītis varētu pasliktināt traumu, šoferis atteicās vest, nesaprotot ārkārtas situāciju, jo viņš nesaprata latviski, beigās atstājot uz ielas ar traumētu bērnu. Otrajā mēģinājumā, kad bērnam bija pieejams sēdeklītis, šoferis atkal nesaprata latviski, kas vēl vairāk apgrūtināja komunikāciju kritiskā brīdī. Pateicoties trešajam šoferim, kas saprata un reaģēja, viņi beidzot droši nokļuva mājās, taču vecāki ir satraukti par to, kādā veidā šāda veida pakalpojumi tiek nodrošināti, kad klienti saskaras ar ārkārtas situācijām.
Lai arī trešais mēģinājums beidzot bija veiksmīgs, tas radīja būtisku jautājumu par pakalpojumu kvalitāti un drošību, kas jānodrošina kritiskās situācijās. Tāpat kā šī konkrētā gadījuma piemērs, viena no biežāk minētajām problēmām ir "Bolt" šoferu valodas zināšanas.
"Bolt" norāda, ka, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, visiem šoferiem, kas veic pasažieru komercpārvadājumus, ir jābūt vismaz B1 līmeņa latviešu valodas zināšanām. Uzņēmums uzticas valsts iestādēm, kas pārbauda šoferu valodas prasmes un izsniedz licences, lai viņi varētu piedāvāt pakalpojumu. Ja klients sastop šoferi, kuram ir problēmas ar latviešu valodu, "Bolt" aicina ziņot par šo situāciju lietotnē, lai veiktu atkārtotu šofera dokumentu pārbaudi un nepieciešamības gadījumā rīkotu pasākumus.
Bērnu drošība ir otra būtiska problēma, par kuru tiek saņemtas sūdzības. Daudzi klienti sūdzas, ka viņiem ir grūtības atrast automašīnas ar bērnu sēdeklīšiem. "Bolt" norāda, ka uzņēmums piedāvā kategoriju “Booster Seat”, kas nodrošina bērnu pārvadāšanu, izmantojot universālu paliktni, kas piemērots bērniem no 15 līdz 36 kg svara. Tomēr vecākiem, kuru bērni ir mazāki, pašiem ir jāparūpējas par bērnu sēdeklīšiem, ja nepieciešams. Uzņēmums norāda, ka Ceļu satiksmes noteikumi prasa, lai bērni, kuru augums nepārsniedz 150 cm, tiktu pārvadāti tikai ar viņu vecumam atbilstošu drošības aprīkojumu. "Bolt" uzsver, ka, ja sēdeklītis nav pieejams, vadītājam ir jāatceļ brauciens.
Ir arī saņemtas sūdzības par šoferu attieksmi, kad viņi nereaģē uz īpašām vajadzībām vai situācijām, piemēram, bērnu drošības nodrošināšanu vai dažādām ārkārtas situācijām. "Bolt" apgalvo, ka uzņēmums nodrošina stingras apmācības šoferiem, lai tie būtu gatavi reaģēt uz dažādām situācijām. Ja klients piedzīvo nepamatotu brauciena atcelšanu vai izsistē nepieklājīgu izturēšanos, "Bolt" aicina nekavējoties ziņot par to lietotnē. "Bolt" arī norāda, ka pēc katra brauciena pasažieriem un šoferiem ir iespēja novērtēt viens otru, tādējādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti.
"Bolt" norāda, ka uzņēmums ir apņēmies risināt visas šīs problēmas un pastāvīgi strādā pie uzlabojumiem. Uzņēmums arī piedāvā iespēju klientiem ziņot par sūdzībām un problēmām, lai tās ātri atrisinātu. Tāpat "Bolt" uzsver, ka klientiem ir svarīgi izvēlēties atbilstošu pakalpojumu kategoriju, lai saņemtu vispiemērotāko pakalpojumu un nodrošinātu, ka viss atbilst viņu vajadzībām, piemēram, izvēloties kategoriju “Pets” mājdzīvniekiem vai “Assist” cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
"Bolt" solās turpināt uzlabot pakalpojumu kvalitāti un reaģēt uz visām klientu sūdzībām, lai nodrošinātu augstāko drošības un kvalitātes līmeni visiem lietotājiem.