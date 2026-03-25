Pēc bērnu saslimšanas divās Rīgas pirmsskolās salmonellas paraugos nav atrastas
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs “Sprīdītis” un 215. pirmsskolas izglītības iestādē ņemtajos pārtikas izejvielu un nomazgājumu paraugos salmonellas nav konstatētas, liecina no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Saņemot informāciju no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) par vairākiem saslimušiem bērniem, ceturtdien, 19. martā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) veica pārbaudes vienlaikus gan pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”, Rīgā, Pārslas ielā 16, gan Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādē Rīgā, Usmas ielā 10, kur tiek gatavots ēdiens abu iestāžu audzēkņiem.
Laboratoriskajiem izmeklējumiem tika nosūtīti olu, cūkgaļas, putnu gaļas un zvejas produktu paraugi, kā arī nomazgājumi no dažādām virsmām. Līdz šim izmeklētie paraugi atbilst nekaitīguma kritērijiem. Joprojām no laboratorijas tiek gaidīts zvejas produkta izmeklējuma rezultāts.
Par saņemtajiem laboratorisko izmeklējumu rezultātiem ir informēts SPKC, kas veic epidemioloģisko izmeklēšanu.
Ēdināšanas pakalpojumu abās izglītības iestādēs (215. pirmsskolas izglītības iestādē ēdiens tiek gatavots, bet uz “Sprīdīti” piegādāts) nodrošina SIA “Fristar”. Ēdienu gatavošana 215. pirmsskolas izglītības iestādē uz pārbaudes laiku ir apturēta.
Lai gan līdz šim saņemto laboratorisko izmeklējumu rezultāti ir negatīvi, Pārtikas un veterinārais dienests ir uzsācis administratīvā pārkāpuma procesu, kura ietvaros tiks vērtēta ēdinātāja atbildība.
Dzīvnieku izcelsmes jēlprodukti – olas, zivis, gaļas produkti ir uzskatāmi par augstas bīstamības produktiem, jo tie var saturēt dažādus mikroorganismus, kas, neievērojot drošus ēdiena gatavošanas principus, var apdraudēt patērētāju veselību. Jāatgādina, ka lielākā daļa mikroorganismu, tostarp salmonellas, produktus pareizi termiski apstrādājot, iet bojā, kā arī, ja tiek stingri tiek ievērotas higiēnas prasības, nepieļaujot jēlproduktu saskari ar citiem pārtikas produktiem.