Pārstāj iznākt viens no latviešu vecākajiem un lielākajiem laikrakstiem
Pēc 75 gadu pastāvēšanas pārstās iznākt viens no vecākajiem un lielākajiem latviešu laikrakstiem – Amerikas latviešu avīze “Laiks”, kas savos ziedu laikos Ņujorkā iznāca divas reizes nedēļā. To pēc došanās trimdā 1949. gadā nodibināja ievērojamais latviešu grāmatizdevējs Helmārs Rudzītis (1903-2001).
Pirms 100 gadiem, 1926. gadā, Helmārs Rudzītis nodibināja grāmatu apgādu “Grāmatu Draugs”, savukārt 1931. gadā - skaņuplašu uzņēmumu “Bellacord Electro”. Otrā pasaules kara laikā pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā viņa skaņuplašu rūpnīca turpināja darboties, bet Helmārs Rudzītis tajā bija vien tehniskais darbinieks. 1944. gadā viņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Eslingenes bēgļu nometnē 1945. gadā sāka izdot daiļliteratūru un skolu grāmatas, bet 1946. gadā - literatūrai, mākslai un filozofijai veltītu žurnālu “Laiks”. 1949. gadā Helmārs Rudzītis pārcēlās uz dzīvi ASV, kur Ņujorkā sāka izdot laikrakstu "Laiks" un 1951. gadā atjaunoja apgāda "Grāmatu Draugs" darbību.
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas “Laika” redakcija daļēji pārcēlās uz Latviju un izdevuma tirāža sāka strauji kristies, avīze sāka iznākt tikai reizi nedēļā, vienlaikus apvienojoties ar Rietumeiropas latviešu laikrakstu “Brīvā Latvija”.
Šī gada marta sākumā “Laiks” publicēja paziņojumu: “Būsim kopā vēl divus mēnešus! Laika izdošana ir jābeidz. Pasūtiniet “Laiku” pēdējiem diviem mēnešiem, jo šie tiešām būs avīzes vēsturiskie numuri! (..) vēl jāpaspēj pastāstīt daudz kas svarīgs. Un vēl lūdzam rakstīt atmiņas! Tas ir svarīgi latviešu kultūras un preses vēsturei!”
Laikraksta redaktore Ligita Kovtuna, kura avīzi vadījusi ceturtdaļgadsimtu, portālam latviesi.com teikusi: “Visam ir sākums un visam ir gals. To cilvēku, kuru dēļ izdot čaukstošu avīzi, ir ļoti maz, un nostalģija maksā ļoti dārgi šajos laikos. Viņa atklāja, ka abonentu skaits ļoti strauji krītas. “Laiku” pārsvarā lasa latvieši Amerikā jau cienījamos gados, daudzi no kuriem dodas mūžībā. Par laikraksta slēgšanu jau domāja 2008. gadā, bet tā izdevēja nolēma to neslēgt: “Man tolaik bija firma, kas nodarbojās ar autostāvvietas apsaimniekošanu, un es paņēmu arī “Laiku” zem sava uzņēmuma spārna.” Savā pastāvēšanas laikā “Laiks” izdevis ap 6300 numuriem.
Tagad Ziemeļamerikā palicis tikai viens latviešu laikraksts – “Latvija Amerikā”, kas kopš 1951. gada oktobra iznāk Toronto (Kanāda).