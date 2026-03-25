Pieprasa vilcienu uz Gulbeni arī darbdienās
Jaungulbenes attīstības biedrība sākusi parakstu vākšanu par pasažieru vilciena maršrutā Rīga–Gulbene kursēšanu ne tikai nedēļas nogalēs. Biedrības sagatavotajā iesniegumā teikts, bet arī pārējās darbdienās, jo pašlaik tas kursē tikai piektdienās, sestdienās un svētdienās.
Jaungulbenes attīstības biedrības gada kopsapulcē viena no tēmām bija par pasažieru vilciena satiksmi uz Rīgu un no Rīgas katru dienu. Tādēļ biedrība aicina vietējos ar savu parakstu apliecināt, ka viņi vēlas, lai pagarinātu esošo maršrutu, kas šobrīd noslēdzas Madonā, līdz Gulbeni, iekļaujot pieturas Jaungulbenē un Cesvainē. Attiecīga vēstule sagatavota Satiksmes ministrijai, Autotransporta direkcijai un Vidzemes plānošanas reģionam. Biedrība arī lūgusi iniciatīvu atbalstīt Gulbenes novada pašvaldībai, Madonas novada pašvaldībai, Cesvaines apvienības pārvaldei un Dzelzavas pagasta pārvaldei.
"Vēršam uzmanību, ka iespējamais vielciena attiešanas laiks no Gulbenes būtu pulksten 04:13 (no Rīgas tas attietu ap septiņiem vakarā un ceļā būtu jāpavada mazliet ilgāk nekā trīs stundas). Aicinām līdz 7. aprīlim atbalstīt iniciatīvu ar savu parakstu! 𝐆𝐮𝐥𝐛𝐞𝐧ē: * Gulbenes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2; * puķu salonā “Krāčukakts” Ābeļu ielā 17; * veterinārajā aptiekā “Pie Ilzes” Rīgas ielā 71, bet 𝐉𝐚𝐮𝐧𝐠𝐮𝐥𝐛𝐞𝐧ē veikalā “Uguntiņa”,” mudina Jaungulbenes attīstības biedrība.
“Gulbenes un Madonas (Cesvaine, Dzelzava) novada iedzīvotāji arī ir Latvija, ne tikai Pierīga, arī šajos novados dzīvo cilvēki, kas strādā galvaspilsētā, tāpēc lūdzam cieņpilnu un vienādu attieksmi pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Laukos ar visu pašiem ir jātiek galā - gan ar savu pārvietošanās organizēšanu, gan privāto transportu, gan neizbraucamajiem ceļiem, kuru dēļ pat autobusu reisi ir samazināti.
Gulbenes un Madonas iedzīvotāju vārdā, lūdzu, izskatīt iespēju vilcieniem (kas kursē katru dienu) Madona-Rīga un Rīga-Madona pagarināt maršrutu līdz Gulbenei, iekļaujot pieturas Jaungulbenē un Cesvainē,” teiks biedrības pārstāvja Alvila Pētersona sagatavotajā iesniegumā.