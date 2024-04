Gulbenē spriež par tramvaja līnijas ierīkošanu: neticamā vēsture

Diemžēl plāns par Gulbenes tramvaju tā arī palika tikai uz papīra. Un par to dažus gadus vēlāk arī ironizēja galvaspilsētas dzeltenā prese. Tā 1927. gada novembrī, tieši trīs gadus pēc šī projekta prezentācijas, kad Gulbene gatavojās pilsētas tiesību saņemšanai, Rīgas satīriskais mākslas žurnāls "Svari” publicēja "ziņojumu no Vecgulbenes”, kurā tika vēstīts, ka “kāds no vietējiem pilsoņiem pat nodomājis atklāt tramvaja kustību un minētam nolūkam no Rīgas izrakstījis vairākus simtus eksprešu” (pēc konteksta spriežot, lēto darbaspēku, kas vilks tramvaja vagonus). Šie "ekspreši” tad vilkšot tramvaja vagonus, jo elektriskajam tramvajam nepieciešamo elektriskās strāvas kvantumu neviens nespēšot saražot. Bet labums būšot - gulbenietis vēsta: "Drīzumā tālu aiz sevīm atstāsim Rīgu ar visiem viņas satiksmes regulēšanas noteikumiem."