Rīgas apgabaltiesa atstāj attaisnojošo spriedumu lietā pret "Rīgas kartes" valdes locekļiem par naudas izkrāpšanu un atmazgāšanu
Rīgas apgabaltiesa atstājusi negrozītu Ekonomisko lietu tiesas spriedumu, ar kuru attaisnoti "Rīgas kartes" valdes locekļi Pāvels Tulovskis un Aleksandrs Brandavs, kā arī "Baltijas komunikāciju centra" valdes priekšsēdētājs un vienīgais īpašnieks Gints Feders par iespējamu naudas izkrāpšanu un atmazgāšanu, aģentūru LETA informēja tiesā.
Lēmumu varēs pārsūdzēt kasācijas kārtībā desmit darbdienu laikā no pilna nolēmuma pieejamības dienas. Par pilna nolēmuma pieejamības dienu patlaban ir noteikts 7. aprīlis. Iepriekš Augstākā tiesa (AT) atcēla apgabaltiesas spriedumu šajā krimināllietā, līdz ar to apgabaltiesai lieta bija jāskata lieta atkārtoti.
Pirmās instances tiesa apsūdzētos pilnībā attaisnoja. Rīgas apgabaltiesa pirmās instances spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai, jo konstatēja procesuālus pārkāpumus - pirmās instances tiesa bija pārtraukusi prokurora debašu runu, liedzot viņam izteikties par visiem likumā paredzētajiem jautājumiem.
Savukārt AT aģentūru LETA informēja, ka šie secinājumi atzīti par kļūdainiem, jo apelācijas instances tiesa nebija ņēmusi vērā lietā konstatētos apstākļus, kā arī bija nepareizi piemērojusi tiesību normas un judikatūru. Pirmās instances tiesa prokuroram, aizstāvjiem un juridiskās personas pārstāvim bija devusi līdzvērtīgas iespējas uzstāties tiesas debatēs, racionāli plānojot debašu runu ilgumu. Tas, ka prokurors nav varējis iekļaut savas uzstāšanās ilgumu ne tikai viņam noteiktajā laikā, bet runājis ar tiesas atļauju vēl papildu 20 minūtes un tikai tad tiesa pārtraukusi prokurora runu, liecina par prokurora nespēju plānot debašu runas struktūru un saturu, kā arī par necieņu pret tiesu, norādīja AT.
Feders apsūdzēts par krāpšanu un naudas līdzekļu legalizēšanu, bet bijušās Rīgas sabiedriskā transporta elektronisko norēķinu sistēmas uzstādītājas un apkalpotājas SIA "Rīgas karte" valdes locekļi - par valsts amatpersonas bezdarbību un dienesta pilnvaru pārsniegšanu, aģentūru LETA iepriekš informēja prokuratūrā.
Starp "Rīgas karti" un BKC tika noslēgti vairāki līgumi par sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniegšanu. Prokuratūra uzskata, ka Feders iesniedza "Rīgas kartei" līgumu izpildi pamatojošus dokumentus, apzinoties, ka sabiedrisko attiecību pakalpojumi faktiski nav veikti, kā arī faktiski veiktie sabiedrisko attiecību pakalpojumi netika veikti šī uzņēmuma interesēs.
Savukārt par uzņēmuma līgumu izpildes uzraudzību un kontroli atbildīgais "Rīgas kartes" valdes loceklis Brandavs prokuratūras ieskatā neveica savus pienākumus, apstiprinot BKC iesniegtos rēķinus, kā rezultātā no uzņēmuma BKC labā izkrāpti 43 076 eiro. Savukārt Tulovskim apsūdzība celta par dokumentu parakstīšanu, pārkāpjot savu pilnvarojumu.
Feders iegūtos naudas līdzekļus izmantoja privātmājas būvniecībai, tādējādi atmazgājot 25 000 eiro, uzskata prokuratūra.
Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Lietā izmeklētās darbības notika laika posmā no 2018. gada 27. jūlija līdz 2019. gada 30. janvārim. KNAB kriminālprocesu sāka 2021. gada 20. septembrī.
Feders aģentūrai LETA iepriekš pauda nostāju, ka lieta ir nepamatota un savu nevainību viņš pierādīšot.