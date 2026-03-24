Siliņa par IT iepirkumu skandālu: ministriem pašiem jāpārbauda situācija savās ministrijās
Katram ministram pašam ir uzdevums sekot līdzi, vai viņu vadītajās ministrijās strādā darbinieki, kas, iespējams, bijuši iesaistīti kādos informāciju tehnoloģiju (IT) iepirkumos, par kuriem notiek izmeklēšana, otrdien pēc valdības sēdes žurnālistiem pauda Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
Premjere norādīja, ka viņas rīcībā nav informācijas, kādus darbiniekus darbā pieņem katrs ministrs, ministriju valsts sekretāri vai dienestu vadītāji attiecīgajās ministrijās.
"Bet katram ministram ir uzdevums rīkoties atbilstoši šai situācijai, pašam veikt šādas situācijas noskaidrošanu," teica Siliņa.
Vienlaikus viņa apzinoties, ka tiesībsargājošās iestādes šajā lietā plašu informāciju nedrīkst izpaust, tomēr ministriem esot jāzina par savām ministrijām arī no tās informācijas, kas viņiem ir.
Siliņa uzsvēra, ka ne visam vajag premjeres rezolūciju, un pagaidām tādu neesot plānots izdot, lai liktu ministriem noskaidrot situāciju savās ministrijās, bet, ja ministri nerīkosies, tad premjere sola rīkoties no savas puses un šādu rezolūciju izdot.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), papildinot Siliņu, uzsvēra, ka ministri seko līdzi notiekošajam savās pārraudzības jomās. Arī Ekonomikas ministrija, pēc Valaiņa teiktā, jau ir pieprasījusi visu nepieciešamo informāciju, uz kuru balstoties, tā pieņems tālākos lēmumus.
"Cik esmu dzirdējis, arī mani kolēģi citās ministrijās ir rīkojušies līdzīgi," teica Valainis.
Jau vēstīts, ka "Progresīvie" savās ministrijās veiks pārbaudes, vai personas, kuras iesaistītas iespējamos pārkāpumos informāciju tehnoloģiju (IT) iepirkumos, piedalījušās projektu tehnisko specifikāciju izstrādē un iepirkumu komisijās, pirmdien pēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes teica satiksmes ministrs Atis Švinka (P).
Ziņots arī, ka Satiksmes ministrijas (SM) vadība lēmusi ar kriminālizmeklēšanu par iespējamo krāpšanos IT iepirkumos saistīto ministrijas darbinieku Ainaru Bideru atstādināt no darba pienākumu izpildes līdz apstākļu noskaidrošanai, aģentūrai LETA apstiprināja ministrijā.
Biders SM strādā kā iepirkumu speciālists Informācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības nodaļā, liecina informācija ministrijas mājaslapā.
Tāpat no amata atstādināts ar kriminālizmeklēšanu saistītais Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, aģentūru LETA informēja ministrijā.
Balševics atstādināts, "ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti informācijas tehnoloģiju iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā", informēja ministrijā.
Valsts policija Eiropas Prokuratūras sāktajā kriminālprocesā aizdomās par krāpšanos 1,5 miljonus eiro vērtos IT iepirkumos aizturēja 21 personu, tostarp valsts amatpersonas. Apcietinājums piemērots Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Aigaram Cerusam.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas, organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.