Sāk skatīt skaļo JVLMA krimināllietu: Kupčs tiesā noliedz savu vainu seksuālā vardarbībā pret studentēm
Atstādinātais Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pasniedzējs, Senās mūzikas katedras vadītājs Māris Kupčs otrdien slēgtā tiesas sēdē noliedza savu vainu celtajā apsūdzībā par studenšu seksuālu izmantošanu, informēja tiesā.
Tiesa otrdien sāka izskatīt Kupča krimināllietu, bet tiesas sēdes turpinājums paredzēts 19. maijā plkst. 13.30.
Neminot apsūdzētā vārdu, prokuratūra informēja, ka vīrietis apsūdzēts par izvarošanu un seksuālu vardarbību.
Vīrietis, būdams augstākās izglītības iestādes profesors, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, mācību brauciena laikā pie sevis uz viesnīcas numuriņu uzaicināja cietušo - 1. kursa studenti, kura, pakļaujoties viņa kā pasniedzēja autoritātei un pilnībā uzticoties viņam, piekrita uzaicinājumam, vēsta prokuratūra.
Atrodoties viesnīcas numurā, pēc kopīgas alkoholisko dzērienu lietošanas cietusī stipri noreiba, kā dēļ nesaprata apkārt notiekošo. Apsūdzība liecina, ka vīrietis, būdams alkohola ietekmē, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi un izmantojot apstākli, ka cietusī atrodas smagā alkohola reibumā jeb bezpalīdzības stāvoklī, pielietoja fizisku spēku un veica ar viņu seksuāla rakstura darbības.
Kā uzskata prokuratūra, pēc atgriešanās no mācību brauciena vīrietim radās nodoms arī turpmāk veikt seksuāla rakstura darbības ar cietušo. Lai panāktu sava noziedzīgā nodoma īstenošanu, viņš, izmantojot savu autoritāti, sistemātiski norādīja studentei, ka viņas tālākā izglītība un karjeras iespējas ir atkarīgas no sadarbības ar viņu, tostarp seksuālajām attiecībām ar viņu, informēja prokuratūrā.
Lai iegūtu cietušās uzticību un mērķtiecīgi emocionāli pakļautu cietušo, viņš ikdienā sūtīja viņai īsziņas, aicinot uz tikšanos, izmaksāja pusdienas un pirka dāvanas, norāda prokuratūra.
Vīrietis ilgstoši dažādos viesnīcu numuros, ļaunprātīgi izmantojot savu autoritāti, cietušās uzticību un faktu, ka cietusī jutās atkarīga no viņa kā pasniedzēja un baidījās pārtraukt attiecības, lai nezaudētu profesionālās izaugsmes iespējas, sistemātiski, pret cietušās gribu veica ar viņu seksuāla rakstura darbības, uzskata apsūdzība.
Nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi, vīrietis veica seksuāla rakstura darbības arī ar citu 1. kursa studenti. Viņš uzaicināja cietušo piedalīties kādā svinīgā pasākumā, maldinot, ka šajā pasākumā piedalīsies arī citas personas, liecina apsūdzība.
Baidoties par to, ka, neizpildot vīrieša prasības tiks ietekmētas viņas tālākās karjeras iespējas, cietusī piekrita vīrieša uzstājīgajiem aicinājumiem un ieradās viņa norādītajā svinību vietā, kas izrādījās kādas viesnīcas numurs. Ļaunprātīgi izmantojot savu kā pasniedzēja autoritāti un pielietojot fizisku spēku, vīrietis veica ar viņu seksuāla rakstura darbības, apgalvots apsūdzībā.
Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Jau ziņots, ka 2024. gada 8. martā Latvijas Televīzijas raidījuma "Kultūršoks" autore veidoja sižetu par seksuālu uzmākšanos akadēmijā, kurā anonīmi intervētas septiņas sievietes. Personas, kuras tika intervētas sižetā, vēlējās palikt anonīmas un lūdza neizpaust trešajām personām identificējošu informāciju. Raidījuma "Kultūršoks" sižetā paustā informācija izraisīja plašu sabiedrības rezonansi, aģentūru LETA iepriekš informēja Valsts policija (VP).
Īsi pēc tam, 2024. gada 13. martā, VP saņēma arī JVLMA rektora iesniegumu ar lūgumu izvērtēt raidījumā paustās ziņas un tika sākta resoriskā pārbaude. Lai arī policijai ir ziņas par vismaz piecām studentēm, kas varētu būt cietušas no seksuāla rakstura noziegumiem, tikai divas no studentēm bija gatavas ar policiju sadarboties.
Jau sākotnēji policija guva ziņas, kuras norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas bija par pamatu kriminālprocesa sākšanai. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā veiktas vairākas procesuālās un izmeklēšanas darbības, vairākas nopratināšanas, aptaujas, lai procesuāli nostiprinātu iegūtās ziņas. Kopumā kriminālprocesā liecības iegūtas vairāk nekā no 60 personām, iepriekš informēja policija.
Kriminālprocess 2025. gada 24. janvārī tika nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.
JVLMA sākotnēji tika atstādināti kopumā divi pasniedzēji - Rolands Kronlaks un Senās mūzikas katedras vadītājs Kupčs. Rīgas apgabaltiesa iepriekš nosprieda abus atjaunot amatā. Tomēr šīs lietas starp pasniedzējiem un iestādēm ir saistītas ar augstskolas nepareizu tiesību aktu interpretāciju, nevis pamata izmeklēšanu krimināllietās.
Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daiga Vilsone skaidroja, ka rīkojumā par atlaišanu no darba augstskola kā pamatu norādīja tikai Valsts policijas lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu darbiniekam un Darba likuma 115. panta piekto daļu. Citi pamatojumi rīkojumā nebija norādīti. Taču Valsts policijas lēmums varēja būt par pamatu atstādināšanai, bet ne darbinieka atlaišanai.
Atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, Augstākā tiesa (AT) arī skaidroja, ka, no amata atbrīvojot Kupču, JVLMA piemēroja nepareizu Darba likuma normu.
Uz jautājumu, vai atjaunot Kupču darbā ir juridiski iespējams, ņemot vērā, ka ir drošības līdzeklis par nodarbošanās aizliegumu, Kupča pārstāvis Andris Jēkabsons toreiz skaidroja, ka Kupčs nevar pildīt šos amata pienākumus, savukārt pēc kriminālprocesa noslēguma un attaisnojoša nolēmuma viņš varēs turpināt strādāt, tolaik teica advokāts.
Latvijas Televīzijai zināms, ka šobrīd Kupčs ir atstādināts no darba JVLMA bez darba samaksas saglabāšanas.
VP aģentūrai LETA apliecināja, ka policijas lietvedībā nav citu kriminālprocesu saistībā ar akadēmijas pasniedzēju iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret studentēm.
JVLMA padome arī izteica neuzticību JVLMA rektoram Guntaram Prānim un aicināja viņu atkāpties no amata. Vēlāk Prānis paziņoja par atkāpšanos.
Par JVLMA jauno rektori tika ievēlēta Ilona Meija.