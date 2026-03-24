Ropažu novadā godināti 2025. gada sporta laureāti
Ropažu novads Vangažu Kultūras centrā svinīgi apbalvoja 2025. gada sporta laureātus, godinot ziemas olimpisko spēļu dalībniekus un nosakot labākos 13 nominācijās no vairāk nekā 90 pieteikumiem. Starp izcilniekiem izcēlās “HAGAKURE”, Margita Sirsniņa, Nikolajs Siņņikovs un citi, apliecinot novada sporta spēku un daudzveidību.
Kā informē Ropažu novada pašvaldībā, 20. martā Vangažu Kultūras centrā svinīgā ceremonijā tika godināti Ropažu novada sporta laureāti 2025. gadā.
Jau pirms pasākuma iedzīvotājiem bija iespēja satikt un sveikt Ropažu novada ziemas olimpisko spēļu dalībniekus: Martu Robežnieci un Kitiju Bogdanovu, Eduardu Ševicu-Mikeļševicu un Lūkasu Krastu, Eliju Asniņu un Ojāru Briedi, kā arī viņu treneri Rihardu Jeski.
Olimpiešiem simboliski pasniedza Ropažu novada zelta medaļas. Pēc sveikšanas notika Ropažu novada sporta laureāta 2025 apbalvošanas ceremonija. Šogad izvērtēja vairāk nekā 90 pieteikumus un noteica labākos 13 nominācijās, kas skaidri parāda novada sporta attīstību, daudzveidību un sasniegumus.
Par Gada ģimeni sportā kļuva Ozoliņu ģimene no Stopiņu pagasta, kas ar savu piemēru iedvesmo aktīvam dzīvesveidam un būtiski veicina jauniešu sporta attīstību.
Gada sporta skolotāja titulu ieguva Edijs Bērziņš no Ulbrokas vidusskolas, kurš ar entuziasmu un mūsdienīgu pieeju motivē skolēnus kustībai un veselīgam dzīvesveidam.
Par Gada treneri atzīts Marks Robermans no cīņas un mākslas centra "HAGAKURE" – par mērķtiecīgu darbu ar jauniešiem un augstiem sasniegumiem karatē.
Gada jaunās sportistes tituls piešķirts Annijai Biteniecei, kura 2025. gadā izcīnīja vairākas zelta medaļas starptautiskās karatē sacensībās.
Savukārt par Gada jauno sportistu kļuva Artūrs Čerņaks – Pasaules kausa uzvarētājs F1N lidmodeļu klasē junioriem.
Par Gada sporta biedrību atzīts cīņas un mākslas centrs "HAGAKURE", kas apvieno simtiem bērnu un jauniešu un veicina gan fizisko attīstību, gan personības izaugsmi.
Gada sporta komandas titulu ieguva "Baltic XL Livonia", kas demonstrēja pārliecinošu sniegumu Latvijas un Baltijas regbija sacensībās.
Par Gada populārāko sportisti iedzīvotāju balsojumā kļuva Marta Robežniece, saņemot vairāk nekā 400 balsis sociālo tīklu vietnē Facebook.
Gada sportista tehniskajos sporta veidos balvu saņēma Lenards Patriks Lepsis par izciliem panākumiem rallijkrosā.
Par Gada parasportisti atzīta Elija Asniņa, kura sasniegusi augstus rezultātus ratiņkērlingā un kvalificējusies paralimpiskajām spēlēm.
Gada sportistes tituls piešķirts Margitai Sirsniņai – divkārtējai pasaules junioru čempionei kamaniņu sportā.
Savukārt par Gada sportistu kļuva Nikolajs Siņņikovs, izcīnot bronzas medaļu Eiropas čempionātā loka šaušanā.
Par mūža ieguldījumu sportā tika godināta Larisa Medvedeva – Vangažu vidusskolas sporta skolotāja, kura 45 gadu laikā iedvesmojusi vairākas paaudzes būt aktīvām un mērķtiecīgām.
Pasākuma laikā pateicības rakstus saņēma sporta klubi un organizācijas, kas ikdienā īpaši veicina sporta attīstību novadā: "HAGAKURE", FK "VALOR", regbija klubs "LIVONIA", "Sports Stopiņiem" un basketbola klubs "Garkalne".
Vakaru vadīja sporta žurnālists Kaspars Dvinskis.
Par skanisko un vizuālo noskaņu gādāja "X Faktors 2025" uzvarētājs Jurģis Namejs Zvejnieks, "SNICK Dance", bērnu un jauniešu kolektīvs "Pīlādzītis" un baleta studija "Balletly".