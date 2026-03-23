Raimonds Čudars uz laiku atstādina VARAM valsts sekretāru no amata pienākumu pildīšanas
Ņemot vērā sabiedrības intereses saistībā ar publiski izskanējušu informāciju par iespējamu iesaisti IT iepirkumu ierobežotas pieejamības informācijas nelikumīgā nodošanā, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars atstādina VARAM valsts sekretāru no amata pienākumu pildīšanas.
Ministrs Raimonds Čudars: “Izmeklēšanas ietvaros svarīgi ir nodrošināt visu likumpārkāpumos iesaistīto personu saukšanu pie atbildības, VARAM un VDAA pilnībā sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm. Šobrīd kriminālprocesa ietvaros tiesībsargājošās iestādes ir vērsušās pie vairākām ministrijas un VDAA amatpersonām. Esam pieprasījuši informāciju par personu statusu kriminālprocesā vai piemērotajiem ierobežojumiem, lai nepieciešamības gadījumā tiktu veiktas visas nepieciešamās darbības.”
Kā tiek ziņots, iestādes vadītājs var uz laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu mēnesi, atstādināt ierēdni no amata pienākumu pildīšanas, pārtraucot darba samaksas izmaksu no atstādināšanas dienas, ja tas nepieciešams sabiedrības interešu, drošības vai veselības aizsardzībai. Nepamatotas atstādināšanas gadījumā ierēdnim izmaksā darba samaksu par visu atstādināšanas periodu.