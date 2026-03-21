Datu valsts inspekcija: skolēnu vecākiem ir tiesības prasīt skolai savu bērnu kontroldarbu kopijas
Skolēnu pārbaudes darbi ir uzskatāmi par personas datiem, tomēr kontroldarbu kopiju izsniegšana pēc tā norises skolēna vecākiem ir atbilstoša Datu regulas prasībām, uzsver Datu valsts inspekcija (DVI).
Inspekcija ir saņēmusi vecāku jautājumus par situācijām, kad skolas atsaka izsniegt skolēnu kontroldarbus vai to kopijas. Vecāki šo darbu pieprasa, lai varētu izvērtēt bērna sniegumu un pedagoga veiktos labojumus, skaidro DVI. Tas palīdzētu arī izlemt, kādas darbības nepieciešamas bērna zināšanu uzlabošanai.
Kā novērojusi DVI, dažkārt skola atteikumu pamato ar personas datu aizsardzības prasībām. Tomēr, kā uzsver DVI, būtiski ņemt vērā, ka saskaņā ar izglītības procesu regulējošiem normatīvajiem aktiem vecākiem jeb personām, kas īsteno aizgādību, ir tiesības saņemt informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērna audzināšanu un mācībām.
Pēc inspekcijā sniegtās informācijas, arī tiesu praksē ir vērtēts, vai pārbaudes darbā sniegtās atbildes, kā arī pārbaudes darba vērtētāja veiktās piezīmes ir uzskatāmas par personas datiem.
Eiropas Savienības (ES) tiesas 2017. gada spriedumā uzsvērts, ka atbilžu saturs atspoguļo eksaminējamās personas zināšanu un prasmju līmeni kādā konkrētā jomā, kā arī attiecīgos gadījumos tās domu gājienu, spriešanas spējas un kritisko domāšanu, un tādējādi ir saistāms ar pārbaudāmo cilvēku.
Arī attiecībā uz eksaminētāja piezīmēm par skolēna atbildēm ir jākonstatē, ka tās, gluži tāpat kā skolēna eksāmenā sniegtās atbildes, ir informācija par šo skolēnu.
Šo piezīmju saturs atspoguļo eksaminētāja viedokli vai vērtējumu par skolēna individuālo sniegumu eksāmenā, konkrēti, par viņa zināšanām un prasmēm attiecīgajā jomā. Vienlaikus eksaminētāja piezīmes ir arī informācija par pašu eksaminētāju. Tādēļ šī informācija ir personas dati, secinājusi ES tiesa.
Ja izglītības iestāde atsaka izsniegt kontroldarba kopiju, pamatojot ar to, ka pārbaudes darbā ir arī pedagoga personas dati, DVI tomēr aicina ņemt vērā, ka skolēnam vai viņa vecākiem var būt likumīga interese saņemt informāciju par skolēna sniegumu.
Šādos gadījumos datu apstrāde parasti ir pieļaujama un uzskatāma par samērīgu ar pedagoga tiesībām uz personas datu aizsardzību. Proti, ņemot vērā, ka informācija kontroldarbā ir saistīta ar skolēna mācību procesu un pedagoga profesionālo darbību, šādas informācijas izsniegšana būs uzskatāma par atbilstošu Datu regulas prasībām.