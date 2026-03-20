Novadu ziņas
Šodien 13:03
Slēgs Jēkabpils Mežaparka kameršļūkšanas trasi
Jēkabpils Mežaparka kameršļūkšanas trase pirmdien, 23. martā, tiks slēgta pārbūves dēļ, demontējot nolietoto trasi un izbūvējot modernāku, garāku versiju ar bremzēšanas rampu un automātisku mitrināšanas sistēmu.
Plānots demontēt esošo trasi, kas ir nolietojusies, un tās vietā izbūvēt modernāku un garāku trasi. Jaunā trase tiks pagarināta par vairāk nekā deviņiem metriem, un tās noslēgumā paredzēts izveidot bremzēšanas rampu, kas nodrošinās drošākus nobraucienus arī ziemas periodā, informē Jēkabpils novada pašvaldība.
Paredzēta arī mitrināšanas sistēmas izbūve – vasaras sezonā tā automātiski mitrinās segumu, izsmidzinot ūdens miglu, tādējādi uzlabojot slīdēšanas kvalitāti. Vietvara aicina sekot līdzi aktuālajai informācijai, jo tā par trases atvēršanu pēc rekonstrukcijas noteikti ziņos.