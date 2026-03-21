Talsos atsāk kanalizāciju sistēmas pārbaudes
SIA „Talsu ūdens” informē klientus, ka martā ir atsākusies pārbaužu veikšana, lai pārliecinātos, ka klienti nenovada lietus ūdeņus kanalizācijas sistēmā.
Patvaļīgu pieslēgumu konstatēšanai tiek izmantots dūmu ģenerators, kurš izpūš dūmus, kas ir analogi diskotēku un koncertu dūmiem. Pārbaudes laikā dūmu ģenerators tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai, cauruļvados iepūšot dūmus, un pēc to izplūdes vietas iespējams noteikt, vai konkrētajā ielā vai nekustamajā īpašumā centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai ir pievienota lietus ūdens novadīšanas sistēma.
Ja kanalizācijas sistēmai ir pieslēgta lietus ūdens novadīšanas sistēma vai kanalizācijas sistēmai nav sifona, šajās vietās notiks dūmu izplūde, ja tas ir telpās, var piedūmoties telpas un nostrādāt dūmu detektori. Ja notiek dūmu izplūde Jūsu īpašumā vai telpās, tas nozīmē, ka sadzīves kanalizācijas sistēma ir izbūvēta nepareizi vai tajā nonāk arī lietus ūdeņi. Ja sadzīves kanalizācijas sistēma ir uzbūvēta pareizi un nav bojāta, pārbaude ar dūmiem neradīs nekādas problēmas.
Dūmu ģeneratori, kurus izmanto kanalizācijas tīklu pārbaudēm, rada nekaitīgus dūmus. Šie dūmi tiek radīti no vielām, kas ir bez toksiskām piedevām, nekairina ādu un ir droši īslaicīgai ieelpošanai, ir bez smaržas vai ar vieglu smaržu, neatstāj paliekošus nosēdumus.
Kanalizācijas pārbaude ar dūmu ģeneratoru nav kaitīga veselībai, jo izmantotie dūmi ir speciāli paredzēti šādiem testiem un tiek uzskatīti par netoksiskiem. Retos gadījumos tie var radīt īslaicīgu kairinājumu jutīgiem cilvēkiem.
Dūmi ir diagnostikas rezultāts, nevis veselības apdraudējums. Ja dūmi testēšanas laikā parādās ēkā, tas parasti norāda uz:
- bojātu vai nepareizi izbūvētu kanalizācijas ventilāciju;
- sausu sifonu (sifonā nav ūdens);
- nepareizu lietus ūdens pieslēgumu kanalizācijai;
- plaisām vai savienojumu noplūdēm.
Kanalizācijas sistēmu pārbaudes ir nepieciešamas, lai konstatētu gadījumus, kad lietus vai drenāžas sistēmas ir pievienotas sadzīves kanalizācijas sistēmai. Kanalizācijas sistēmā nonāk liela apjoma lietus ūdeņi, atsevišķās teritorijās sasniedzot pat pusi no kopējā attīrītā kanalizācijas apjoma.
Ja pārbaudes laikā SIA „Talsu ūdens” konstatēs lietus ūdens pieslēgumu centrālajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašuma īpašniekiem nosūtīs paziņojumu ar noteiktu termiņu patvaļīgā pieslēguma novēršanai.
SIA „Talsu ūdens” aicina to nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru lietus ūdeņi tiek novadīti kanalizācijas tīklā, veikt lietus notekūdeņu sistēmas sakārtošanu vai vienoties ar SIA „Talsu ūdens” par kompensācijas samaksu. Informējam, ka nenoslēdzot atbilstošu vienošanos, nekustamā īpašuma īpašniekam var tikt piemērotas soda sankcijas.
Pēc ziemas perioda vairākos sezonāli izmantotos vai ilgstoši neapdzīvotos dzīvokļos un īpašumos ir konstatēti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sasalumi, kuru rezultātā radušies cauruļvadu plīsumi un noplūdes. Šādas situācijas visbiežāk tiek konstatētas īpašumos, kas ziemas periodā netiek regulāri apdzīvoti (piemēram, vasaras sezonas dzīvokļos, vasarnīcās vai citos sezonālos īpašumos). Ja bojājums netiek laikus pamanīts, tas var radīt:
- būtiskus ūdens zudumus,
- kanalizācijas noplūdes,
- bojājumus īpašumā,
- papildu finansiālus zaudējumus īpašniekam.
SIA „Talsu ūdens” aicina sezonāli izmantoto nekustamo īpašumu īpašniekus steidzamā kārtā apsekot savus īpašumus un pārliecināties, ka:
- nav notikusi ūdensvada vai kanalizācijas cauruļvadu sasalšana,
- cauruļvados nav radušies plīsumi vai noplūdes,
- īpašumā neplūst ūdens vai nenotiek kanalizācijas noplūde.
Savlaicīga sistēmu pārbaude palīdz novērst būtiskus ūdens zudumus, infrastruktūras bojājumus un finansiālas sekas īpašniekiem. Ja apsekošanas laikā tiek konstatētas problēmas ar centralizēto ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu, lūdzam nekavējoties informēt SIA „Talsu ūdens”, pa tālruni +37129003300.
SIA „Talsu ūdens” aicina šo pārbaudi veikt pēc iespējas drīzāk, lai novērstu iespējamos bojājumus un ar tiem saistītās sekas.