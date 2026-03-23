Kāds laiks būs aprīlī? Dabas pētnieka prognozes
Pēc igauņu tautas sinoptiķa Arvo Saidla teiktā, nevajadzētu pārlieku sapriecāties par pavasara siltumu, jo daba ir maldinoša un šādi laika apstākļi ilgi nenoturēsies.
"Marts kļuva daudz siltāks, bet tas ir dabas maldinājums, tā nebūs tālāk. Mēneša beigās būs auksti," saka Saidla. Pēc viņa vērtējuma, marta otrajā pusē temperatūra būs zem desmit grādiem, bet naktīs nevarēs izvairīties no vieglām salnām.
"Tādas augstas plusu temperatūras, kādas bija nesen – desmit grādi un vairāk, tuvākajā laikā nebūs. Pēc 20. vai apmēram 25. marta laiks kļūs jūtami vēsāks," viņš piebilst.
Aprīļa sākumu Saidla uzskata par īpaši mainīgu. "Aprīļa sākums būs tāds, ka var būt viss – gan slapjš sniegs, gan kas cits. Pirmā aprīļa puse būs nestabila, un var gaidīt visu."
Viņš saka, ka dažās dienās temperatūra var sasniegt pat 15 grādus siltuma, bet tajā pašā laikā naktīs būs seši-septiņi grādi sala, bet dienā tikai pāris grādi virs nulles.
Pēc dabas pazīmēm viņš prognozē, ka īsta pavasara sākums būs tikai aprīļa beigās. "Aprīļa beigās – tad arī varēs runāt par īstu pavasari. Aprīlī būs pilnīgs haoss." saka Saidla un piebilst, ka patīkamāks pavasara laiks var pienākt maija pirmajā pusē.
Viņš min piemēru: kā ziemas periods ir pārcēlies, tā arī pavasaris pārcelsies. "Tas ir kā cikls: ziema ir pārcēlusies par trim nedēļām, un pavasaris arī pārcelsies par divām trīm nedēļām."
Attiecībā uz nokrišņiem tautas sinoptiķis arī nav ļoti optimistisks: lietus netiek prognozēts, un vasara arī varētu būt sausa.
Kopumā marts un aprīlis būs vēsāki nekā iepriekš, lai gan Saidla atzīmē, ka arī pagājušajā gadā pavasaris nesteidzās nākt. "Pat pirmajā maija pusē ķiršu koki kārtīgi neziedēja. Ilgu laiku tie ziedēja divos posmos," viņš atceras.