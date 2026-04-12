Jaunais talants Alberts Šmits turpina spīdēt Vācijas elites līgas pusfinālā, tomēr "Red Bull" nostājas bezdibeņa malā
Latvijas aizsargs Alberts Šmits svētdien Vācijas hokeja līgas (DEL) pusfināla mačā izcēlās ar rezultatīvu piespēli, viņa pārstāvētajai Minhenes "Red Bull" piedzīvojot trešo zaudējumu zaudējumu.
Pusfināla sērijas trešajā mačā "Red Bull" viesos ar 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) piekāpās Manheimas "Adler", kas sērijā līdz četrām uzvarām panāca 3-0.
Šmits tika pie rezultatīvas piespēles vienīgajā Minhenes vārtu guvumā trešā perioda ievadā. Viņš šajā mačā uz ledus bija 17 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem, bloķēja pretinieku metienu un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -2.
Latvijas aizsargs regulārajā sezonā piecās spēlēs vienu reizi rezultatīvi piespēlēja, bet deviņās "play-off" cīņās ticis pie pieciem (2+3) punktiem.
Ceturtdaļfinālā "Red Bull" ar 4-2 pārspēja Ingolštates ERC.
Jau ziņots, ka ceturtdaļfinālu nepārvarēja Kristera Gudļevska pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", kas sērijā ar 1-4 piekāpās Manheimas "Adler".
Šmita komanda pamatturnīrā bija ceturtā un nodrošināja vietu ceturtdaļfinālā, bet "Fischtown Pinguins" ieņēma septīto vietu un tai bija jāpiedalās "play-off" pirmajā kārtā.