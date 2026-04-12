Krievijā ķīniešu viesstrādnieki iziet ielās, prasot izmaksāt algas
Ķīniešu protests Komsomoļskā pie Amūras (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Komsomoļskā pie Amūras Krievijas Habarovskas novadā svētdienas rītā demonstrāciju sarīkojuši aptuveni 100 ķīniešu viesstrādnieku, protestējot pret algu izmaksas kavēšanu, vēsta vietējie lietotnes "Telegram" kanāli.

Protesta akciju sarīkojuši naftas pārstrādes uzņēmuma "Petro-Hehua" strādnieki, ziņo kanāls "Ostorožno, novosti".

Protestētāju plakātos krievu un ķīniešu valodā lūgta palīdzība Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam un valsts uzņēmuma "Rosneftj" vadītājam Igoram Sečinam.

Notikuma vietā esošie policisti demonstrācijas gaitā neiejaucās.

Tēmas

KrievijaĶīnaTelegram

Citi šobrīd lasa