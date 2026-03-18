VARAM un Digitālās attīstības aģentūras iepirkuma skandālā minētie jau iepriekš nonākuši mediju redzeslokā
Saistībā ar šīs dienas ziņām par Latvijas un Eiropas Savienības (ES) likumu sargājošo iestāžu darbībām kriminālprocesā par 1,5 miljonu eiro vērtu informācijas tehnoloģiju iepirkumu izskanējušais uzņēmums “Corporate Solutions” arī iepriekš izpelnījies mediju uzmanību.
Vēl pirms aptuveni 16 gadiem LTV raidījums "de facto" vēstīja, ka firmai "Corporate Solutions" “ļoti veicās ministriju iepirkumos”. Gada laikā tā bija uzvarējusi deviņos.
Tolaik uzņēmums un viens no līdzīpašniekiem Miks Ekbaums raidījumu iesūdzēja tiesā par goda un cieņas aizskaršanu, bet savu taisnību tam trīs tiesu instancēs neizdevās pierādīt.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu, kurš uzvarēs publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdz 1,5 miljonu eiro apmērā.
Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka organizētās grupas dalībnieki vienojušies, lai nodrošinātu projekta uzdevumu piešķiršanu iepriekš izvēlētiem uzņēmumiem, pēc kā nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp līdzdalībniekiem. Kā arī pastāv aizdomas, ka līgumi tikuši nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību.
Vakar Rīgā un Rīgas reģionā kopumā veiktas 67 kratīšanas gan personu dzīves vietās, gan uzņēmumos, kopumā iegūstot apjomīgu iespējamo pierādījumu kopumu, kā arī kopumā aizturot 21 personu.