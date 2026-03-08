Daļa produktu no tirdzniecības atsaukta, daļai beidzies derīguma termiņš.
Ukrainas un Polijas cāļu gaļas produktos konstatētas bīstamas baktērijas
Pārtikas un veterinārais dienests Polijas un Ukrainas izcelsmes cāļu gaļas produktos konstatējis salmonelozi izraisošas baktērijas.
Dienestā norāda, ka izplatītājs atsauc produktu no izplatīšanas.
Tāpat, veicot laboratorisko kontroli, Polijas izcelsmes 500 gramu cāļu pusspārnos barbekju marinādē ar partijas numuru "2235043368" konstatētas "Salmonella Infantis" baktērijas.
PVD atzīmē, ka produkta derīguma termiņš ir beidzies.
Par konstatēto PVD ievietoja informatīvo paziņojumu Eiropas Savienības (ES) Ātrās brīdināšanas sistēmā.
PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.