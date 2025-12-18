Rīgas zoodārza skaistules, Amūras tīģeru meitenes Safīra un Auguste svin gadiņa jubileju
Otrdien Rīgas zooloģiskā dārza Amūras tīģeru meitenes Safīra un Auguste nosvinēja savu pirmo dzimšanas dienu. Aizvadītajā gadā abas māsas no trausliem, pūkainiem tīģerēniem izaugušas par spēcīgām, zinātkārām plēsējām, kas arvien drošāk apgūst savu teritoriju un instinktus. Dzimšanas diena tika atzīmēta ar īpaši gardiem našķiem.
Tīģeru meitenes piedzima 2024. gada 16. decembrī Amūras tīģeru pārim Taigai un Augustam. Gan mammai, gan tētim šie ir pirmie mazuļi, un sākums nebija vienkāršs – Taiga ir tramīga mātīte, tāpēc kopēji ar īpašu piesardzību sekoja līdzi, kā viņai veiksies ar mazuļu audzināšanu. Laiks ir pierādījis, ka bažām nebija pamata – abas meitenes aug veselīgas un attīsta dabiskos plēsēja instinktus. It īpaši pirmajos mēnešos Taiga gandrīz nemaz neļāva meitenēm nākt ārā pastaigāties, visu laiku nesa abas atpakaļ uz migu.
Pie vārdiem Safīra un Auguste tīģermeitenes tika sabiedrības balsojumā, izvēloties no pieciem fināla variantiem. Safīra raksturā atgādina māti – aktīva, nedaudz draiskulīga, nebaidās izaicināt ne māsu, ne mammu. Viņai patīk ķircināt un spēlēties, bieži izrāda ziņkārību, taču pret kopējiem attiecas piesardzīgi un pat nelabvēlīgi. Otrā māsa, kura ieguvusi vārdu Auguste, ir mierīgāka un patstāvīgāka – viņa bieži izvēlas spēlēties vienatnē, jaunās lietas izzina uzmanīgāk un uz kopējiem reaģē mierīgāk, vērojot tos no attāluma.
Meitenes dzīvo kopā ar mammu, kura apmeklētājiem diži daudz nerādās. Taiga ar meitām var pastaigāties pa āra aploku, kas redzams apmeklētājiem, aptuveni diennakti, pēc tam kopēji pastaigu laukumu no meitenēm norobežo, jo tajā tiek izlaists tēviņš Augusts. Kopā diemžēl laiku viņi pavadīt nevar – tā tas dabā iekārtots! Taču tas neliedz katram no tīģeriem izvārtīties pa visiem stūriem un paberzēties pret katru no kokiem, lai atstātu dažādas smaržas un saostītu cits citu.
Dzimšanas dienā pie tīģermeitenēm ciemos bija ieradušies arī viņu atbalstītāji – uzņēmums “Elektrum”, kas atveda dažādus našķus Tie tika paslēpti dažādos vides bagātinošos elementos, lai tīģerienēm būtu azarts saostīt un atrast pastaigu laukumā izliktos gardumus.
Rīga zoodārzs aicina apmeklēt zoodārzu Ziemas naktīs, kas norisināsies no 19. decembra līdz 18. janvārim, kad vakaros iespējams vērot, kā tumsā uzvedas tīģeru saime. Katru vakaru ārā var būt redzams cits tīģeris – lieliska iespēja ieraudzīt, kā šie iespaidīgie plēsēji jūtas un kustas vēlajos ziemas vakaros.