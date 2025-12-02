Gribat zināt, ko piemīlīgās kapibaras dara ikdienā? Rīgas zoodārzs piedāvā unikālu iespēju to vērot no savām mājām!
Rīgas zooloģiskais dārzs ar prieku paziņo, ka kapibaru tiešraide ir publiski pieejama zoodārza un “Bite Latvija” mājaslapās. Tagad ikvienam ir iespēja sekot līdzi kapibaru saimes ikdienai, vērojot gan pieaugušās kapibaras, gan piecus mazuļus, kas šobrīd uzturas telpās. Tiešraide tiek īstenota ar “Bite Latvija” atbalstu.
Tiešraide būs skatāma katru dienu pusdienlaikā no 12.00 līdz 13.00 un no pulksten 15.00 līdz pat nākamā rīta pulksten 8.00. Kapibaru gaitas var vērot Rīgas zoodārza mājaslapā un “Bite Latvija” mājaslapā.
Kas notiek laikā, kad tiešraide nav pieejama? Zoodārza kopēji veic kapibaru mītnes sakopšanu. Tā kā kapibaras nokārtojas daudz un visur, arī savā baseinā, kopējiem katru dienu nepieciešams uzkopt telpas – mainīt baseina ūdeni un salmus dzīvnieku guļvietā. Zoodārza speciālistiem dota iespēja to izdarīt, neuztraucoties par to, ka jāsmaida kamerās.
Visi pieci mazuļi ir redzami paaugušies – aug stipri un veseli! Lai gan mazuļus dzemdēja divas kapibaru mātītes, tos baro tikai viena. Tas nav nekas satraucošs – savvaļā kapibaru mātītes kopīgi pieskata mazuļus un rūpējas par visu baru. Arī septembrī dzimušo mazuli otra mātīte pieņēma bez problēmām.
Kapibaras ir pasaulē lielākie grauzēji. Zobi tām aug visu mūžu, kas ļauj grauzt cieto augu barību. Kapibaras ir lieliski peldētāji un ūdenī pavada ievērojamu dienas daļu, izmantojot to gan atpūtai, gan drošībai.
Savvaļā kapibaras mīt Dienvidamerikas mitrājos, kur visu gadu ir silts. Latvijas ziemu tās pavada telpās, kas apmeklētājiem nav redzamas, tāpēc esam īpaši pateicīgi “Bite Latvija” par iespēju tās vērot tiešraidē. Tas ļaus arī nepacietīgākajiem sagaidīt pavasari, kad šos daudzu iemīļotos dzīvniekus atkal varēs aplūkot Rīga zoodārza viesi.