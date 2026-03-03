Mēs palikām bez nekā! Kaimiņš dzērumā Talsu novadā nosvilina māju, atstājot uz ielas vairākas ģimenes.VIDEO
Talsu novada Balgalē plašā ugunsgrēkā nopostīta piecu dzīvokļu dzīvojamā māja, atstājot vairākas ģimenes bez mājvietas. Ugunsnelaimes iemesls bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni – mēģinājums ar atklātu liesmu atkausēt aizsalušu ūdens cauruli, vēsta raidījums "Degpunktā".
Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), dega ēkas jumts 300 kvadrātmetru platībā, kā arī sadzīves mantas 30 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanas darbi ilguši vairāk nekā četras stundas.
No degošās ēkas otrā stāva ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku – vīrieti ar kustību traucējumiem, kurš nespēja evakuēties patstāvīgi. Vēl trīs iedzīvotāji telpas pameta pašu spēkiem pirms glābēju ierašanās.
Kāds nama iedzīvotājs vārdā Dzintars raidījumam norādīja, ka ugunsgrēks izcēlies kaimiņu rīcības dēļ. Otrā stāva iemītnieki esot lietojuši alkoholu un nolēmuši ar atklātu liesmu atkausēt plastmasas ūdens cauruli, lai atjaunotu ūdens padevi.
Šobrīd ēka ir kļuvusi neapdzīvojama – tās otrais stāvs ir pilnībā izpostīts, bet pirmais stāvs dzēšanas darbu laikā pieliets ar ūdeni. Laucienes apvienības pārvalde informējusi, ka izglābtais vīrietis ievietots pansionātā, savukārt pārējo cietušo dzīvokļu iemītnieki pagaidu mājvietas atraduši pašu spēkiem. Vietējie iedzīvotāji norāda, ka nelaimes šo īpašumu piemeklējušas regulāri – ēka degusi jau iepriekš.