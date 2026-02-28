Jelgavā: zelta un dimanta pāri tiks sveikti decembrī
Šogad jelgavniekus, kuri laulībā nodzīvojuši 50 un 60 gadus, pilsētā sveiks gada nogalē, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
30. decembrī notiks koncerts Jelgavas kultūras namā. Pāri, kuri 2026. gadā svin zelta vai dimanta kāzas, aicināti šim pasākumam pieteikties visa gada garumā Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Zelta un dimanta pāriem, neatkarīgu no tā, kurā mēnesī šogad viņi svinēs kāzu jubileju, lūdz pieteikties līdz 1. decembrim klātienē Dzimtsarakstu nodaļā Pasta ielā 32. Dzimtsarakstu nodaļā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte), un to var izdarīt arī viens no laulātajiem. Svarīgākais – pārim ir jābūt deklarētam Jelgavā, bet laulība var būt noslēgta citur.
Pilsētas stiprās ģimenes, kuras visa gada garumā būs pieteikušās Dzimtsarakstu nodaļā, 30. decembrī tiks aicinātas uz Jelgavas kamerorķestra koncertu Jelgavas kultūras namā un svinīgu brīdi. Pāri, kuri būs pieteikušies, tiks informēti par pasākuma norisi.