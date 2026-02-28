Darba attiecības beigs Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" vadītāja Dzintra Kudiķe-Mickāne
Foto: Ivars Soikāns/LETA
Ilustratīvs attēls.
Novadu ziņas

Darba attiecības beigs Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" vadītāja Dzintra Kudiķe-Mickāne

Novadu ziņu nodaļa

Jauns.lv

26. februāra Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika skatīts jautājums par Dzintras Kudiķes-Mickānes atbrīvošanu no Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” vadītājas amata.

Darba attiecības beigs Pastendes pirmsskolas izglī...

Talsu novada pašvaldība 16. februārī saņēma Dzintras Kudiķes-Mickānes iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 10. punktu, dome lēma atbrīvot Dzintru Kudiķi-Mickāni no Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars' vadītājas amata ar 16. martu.

Dzintra Kudiķe-Mickāne iestādes vadītājas amatā strādāja kopš 2014. gada.

TNP LOGO

Autors: Linards Āboltiņš, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.

Tēmas

Talsu novads

Citi šobrīd lasa