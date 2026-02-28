Ilustratīvs attēls.
Novadu ziņas
Šodien 16:09
Darba attiecības beigs Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" vadītāja Dzintra Kudiķe-Mickāne
26. februāra Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika skatīts jautājums par Dzintras Kudiķes-Mickānes atbrīvošanu no Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes „Ķipars” vadītājas amata.
Talsu novada pašvaldība 16. februārī saņēma Dzintras Kudiķes-Mickānes iesniegums ar lūgumu izbeigt darba tiesiskās attiecības.
Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 10. punktu, dome lēma atbrīvot Dzintru Kudiķi-Mickāni no Pastendes pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars' vadītājas amata ar 16. martu.
Dzintra Kudiķe-Mickāne iestādes vadītājas amatā strādāja kopš 2014. gada.
Autors: Linards Āboltiņš, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists.