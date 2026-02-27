Kādu laiku pabijusi pat līderpozīcijā, Margita Sirsniņa Siguldā izcīna piekto vietu Junioru pasaules kausa posmā kamaniņu sportā
Latvijas sportiste Margita Sirsniņa piektdien Siguldā Junioru pasaules kausa posmā kamaniņu sportā ierindojās piektajā vietā.
Sirsniņa bija ātrākā pirmajā braucienā un bija līdere arī otrā brauciena laikā, taču kļūda trases vidusdaļā viņu atmeta uz desmito pozīciju braucienā un piekto summā. Uzvaru izcīnīja itāliete Aleksandra Oberštolca, kurai Sirsniņa zaudēja 0,573 sekundes.
Katrīna Parfenkova ierindojās 19. vietā 22 sportistu konkurencē.
Sieviešu divnieku sacensībās startēja piecas ekipāžas, no kurām Amanda Ogorodņikova/Selīna Elizabete Zvilna bija otrās, bet Elīna Pamžina/Anna Aizupe - trešās. Vīriešu divniekos Edvards Marts Markitāns/Roberts Lazdāns izcīnīja trešo vietu un Martins Čižiks/Kristiāns Čižiks bija sestie no 11 ekipāžām, kas startēja, un pēdējie no tām, kas finišēja.
Sestdien plkst. 10 paredzētas vīriešu vieninieku sacensības, bet plkst. 13.30 posms noslēgsies ar komandu stafeti.
Junioru pasaules kausa posmam pieteikušies 96 sportisti no 13 valstīm - ASV, Austrijas, Itālijas, Kanādas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Taizemes, Ukrainas, Vācijas un Taivānas.