FOTO: Mākslas muzejā svinīgi noslēdz projektu "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi"

Projekta "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" noslēgums Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
Cetuetdien, 26. februārī, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notika projekta "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi" svinīgs noslēgums un kataloga prezentācija.
2025. gadā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) bija aplūkojama izstāde “Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi”, ko LNMM organizēja sadarbībā ar Ufici galerijām Florencē un Boloņas mākslas biedrību “Nuova Artemarea”. Pirmo reizi Baltijas reģionā tika īstenots kopsakarību meklējumos balstīts salīdzinošas mākslas vēstures projekts par Itālijas un Latvijas 19. un 20. gadsimta sākuma mākslu, atvedot meistardarbus no Ufici galerijas uz Rīgu.
Apjomīgs ilustrētais katalogs latviešu, itāļu un angļu valodā tapis kā šīs izstādes dokumentācija. Izdevumā iekļautas esejas, kuru autori ir izstādes kuratori un mākslas un starptautisko sakaru pētnieki: Dr. Gvičardo Sasoli, Astrīda Rogule, Dr. Elena Markoni, Dr. Vanesa Gavjoli un Dr. art. Aija Brasliņa. Lai atspoguļotu katra mākslinieka daiļrades nozīmi Itālijas un Latvijas kultūrtelpā, būtisku ieguldījumu sniegušas LNMM pētnieces Arta Vārpa un Aija Zandersone. Izdevumu papildina plašs informatīvs materiāls par Eiropas, īpaši Latvijas un Itālijas, sociāli politiskiem un kultūras procesiem.