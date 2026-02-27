Ainara Bagatska vadītā Ukrainas izlase Rīgā Pasaules kausa kvalifikācijas mačā piekāpjas Spānijai
Latvijas trenera Ainara Bagatska vadītā Ukrainas vīriešu basketbola izlase piektdien Rīgā piedzīvoja zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā.
Ukraina lielāko daļu pirmā puslaika bija vadībā, tomēr ar rezultātu 66:86 (21:17, 12:15, 14:33, 19:21) zaudēja Spānijas valstsvienībai.
Ukrainas izlasē rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Oleksandrs Kovļars, bet spāņiem pa 16 punktiem guva Alvaro Kardenass un Ferrans Basass.
A grupā Spānijai ir trīs uzvaras trīs mačos, Ukraina uzvarējusi divās no trim spēlēm, bet Dānijai un Gruzijai ir pa diviem zaudējumiem.
Pirmajās kvalifikācijas spēlēs ukraiņi ar 88:71 uzvarēja Dāniju un ar 92:79 pārspēja Gruziju. Savukārt Spānija bija pārāka pār Dāniju ar 74:64 un guva panākumu pār Gruziju ar 90:61.
Ukrainas valstsvienība sacentās arī priekškvalifikācijā, kur spēlēja vienā grupā ar Šveici un Slovākiju, ar bilanci 3-1 ieņemot pirmo vietu grupā.
Pasaules kausa finālturnīrs no 2027. gada 27. augusta līdz 12. septembrim notiks Katarā.
Finālturnīram jau ir kvalificējusies Katara, kas tomēr piedalīsies kvalifikācijas turnīrā. Eiropas komandas cīnīsies par 12 vietām finālturnīrā, Āzijas un Okeānijas komandas - par septiņām vietām, Āfrikas komandas - par piecām un Amerikas vienības - par septiņām vietām.