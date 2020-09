Ar Valsts prezidenta līdzdalību Valdemārpilī atklāts pirmais "Laimes koku" parks

Jau no paša rīta varam sekot tam, ko pasaules talkas laikā paveikušas citas valstis “WorldCleanupDay” Facebook kontā. Notikumiem Latvijā aicinām sekot šeit. Varam teikt, ka Pasaules talkas kustība ir izaugusi no Baltijas valstu talkošanas tradīcijām, tāpēc mums jābūt lepniem par to, ka esam atstājuši savu ieguldījumu un mantojumu pasaules nākotnē. Šogad Pasaules talkas kustības izvēlētā prioritāte ir izglītot cilvēkus par kaitīgumu, ko planētai nodara cigarešu izsmēķi. Katru gadu vairāk nekā 4,5 triljoni vidē izmesto cigarešu izsmēķu nonāk mūsu planētas dabiskajos biotopos – mežos, pludmalēs un ūdensceļos. Mūsdienās cigarešu izsmēķi veido ap 30–40% no visiem atkritumiem, kas tiek savākti pasaulē.Tāpēc ir būtiski apzināties, ka par mazākais izmestais atkritumus, tos visus apvienojot, spēj nodarīt milzīgu kaitējumu gan planētas gan katra cilvēka veselībai.

40 Foto Valsts prezidents Egils Levits atklāj pirmo Laimes koku parku pasaulē +36 Skatīties vairāk



Šogad Latvija Pasaules talku atzīmē ar pavisam jaunu jaudu. Esam spēruši soli tālāk, un šodien, atzīmējot Pasaules talkas dienu, Lielās talkas kustība paziņo par pirmā Laimes koku parka atklāšanu Latvijā un pasaulē. Tas tapis ar Valdemārpilī ar Valdemārpilspilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldes vadītāja Andra Grīnberga gādību. Laimes koku parks ir vieta, kur ikviens var nākt un iestādīt savu Laimes koku, atstājot novēlējumus nākamajām paaudzēm. Pirmo Laimes koku parkā svinīgās atklāšanas ceremonijas laikā iestādīja Lielās Talkas patrons Egils Levits. Paredzamais parka platums ir aptuveni viens hektārs. Arī pārējās Latvijas pašvaldības tiek aicinātas pievienoties kustībai, nodrošinot teritoriju Laimes koku parka izveidei reģionā.



Latvijas Republikas prezidents Egils Levits komentē: Planētas “veselībai” ir nozīme, un esmu patiesi lepns par ikvienu cilvēku, kurš piedalās laimes koku akcijā Pasaules talkas ietvaros Latvijā. Man ir prieks redzēt, ka mūsu sabiedrība ir tik ļoti dinamiska un atsaucīga. Kopā mēs varam izdarīt nozīmīgas lietas gan Latvijas, gan visas pasaules labā. Jau vairāk nekā 10 gadus mūsu valsts iedzīvotāji ir ieguldījuši daudz darba, lai sakoptu Latviju, un tagad mēs stādām koku, radot zaļu nākotni nākamajām paaudzēm. Ar katru Laimes koku, ko esam iestādījuši zemē, mēs, burtiski, esam iedēstījuši mazliet mīlestības un ilgtspējas, lai pievienotu lielāku vērtību labklājības iniciatīvām mūsu ģimenēm, pilsētām, valstij un visai planētai.

Lielās talkas kustības vadītāja Vita Jaunzeme piebilst: “Daudzi man prasa, ar ko Laimes koki atšķiras no visiem citiem kokiem. Atšķirība ir tajā ar kādu vēstījumu mēs to stādām. Laimes koki ir ļoti īpaši tādēļ, ka tos stādot, mēs šo procesu ritualizējam, pavadot to ar vislabākajām domā un laimes vēlējumiem ne tikai sev un savām ģimenēm, bet mūsu valstij un planētai kopumā. Man ir milzīgs gandarījums, ka šogad esam īstenojuši ieceri ar kuru dzīvojam jau otro gadu –izveidojuši Latvijā pirmo Laimes koku parku. Pēdējā laikā esmu saņēmusi ļoti daudz jautājumu no cilvēkiem – kur talkas laikā iespējams stādīt Laimes kokus. Tieši Laimes koku parki būtu lieliska iespēja, kur ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam iestādīt savu koku un domāt labas domas. Ticu, ka Laimes koku parki kļūs par maģisku vietu, kas mums viesiem dāvās pozitīvu enerģiju. Tāpēc aicinu katru Latvijas pašvaldību izveidot savu Laimes koku parku.”



Lielā Talka aicina visus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties tulkošanas aktivitātēs vai atbalstīt “Laimes koku” akciju, organizējot kolektīvus koku stādīšanas pasākumus gan šodien, gan arī turpmāk. Ikviens var pieteikt savu koku stādīšanas vietu Lielās talkas mājaslapā. Par saviem zaļajiem darbiem aicinām dalīties, rakstot uz talkas@talkas.lv un projects@talkas.lv, vai arī savos sociālajos tīklos izmantojot tēmturus: #Lielatalka #WorldCleanupDay #Laimeskoki;



“Neskatoties uz to, ka šodien notiek galvenie Pasaules talkas pasākumi, aicinu visus Latvijas iedzīvotājus savus Laimes kokus stādīt visa gada garumā, atzīmējot savus iestādītos kokus Lielās Talkas mājaslapā izvietotajā kartē: https://talkas.lv/laimes-koki/,” uzsver Vita Jaunzeme.



Lielā Talka ir kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne vien katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. Lielās Talkas patrons ir Valsts prezidents, ierindojot Latviju starp pirmajām valstīm pasaulē, kur vides aktivitātēm ir valstisks atbalsts tik augstā līmenī.