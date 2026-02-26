Mūžībā devies zinātnieks Uldis Bluķis, kurš palīdzēja Baltijas balsi aiznest līdz ANO
20. februārī Ņujorkas pavalstī 93 gadu vecumā mūžībā devies zinātnieks, viens no organizācijas "Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām" dibinātājiem un aktīvistiem Uldis Bluķis, pavēstīja Ārlietu ministrijā.
Bluķis tūlīt pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas strādāja Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, bija padomdevējs daudziem jaunajiem kolēģiem. Viņam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības un starptautisko sakaru atjaunošanā, uzsver ministrijā.
Bluķis dzimis Jelgavā 1933. gada 19. februārī, bet 1944. gadā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Vāciju, 1951. gadā - uz ASV. Beidzis Ilinoisas Universitātes Ķīmijas fakultāti un Kalifornijas Universitātē Bērkli ieguvis doktora grādu fizikālajā ķīmijā.
Pēc ministrijā sniegtās informācijas, Bluķis bija emeritētais profesors Ņujorkas Pilsētas universitātes Bruklinas koledžā, kur līdz 1991. gadam mācīja ķīmiju, zinātnes vēsturi un vispārējo zinātni.
No 1966. gada līdz 1991. gadam darbojās organizācijā "Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām", lai Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) panāktu atbalstu neatkarības atjaunošanai Baltijas valstīs. Organizācijas pieeja balstījās uz okupēto Baltijas valstu pašnoteikšanās tiesībām, vienlaikus iestājoties par dekolonizāciju un cilvēktiesību aizsardzību.
Organizācijas biedri uzrunāja ANO dalībvalstis pastāvīgajās pārstāvniecībās Ņujorkā un gadskārtējo Cilvēktiesību komisijas sesiju delegātus Ženēvā, aktīvi izplatīja informāciju medijiem. Kopš 1989. gada organizēja Baltijas valstu Tautas frontes pārstāvju tikšanos ar Eiropas valstu diplomātiem Ņujorkā un Ženēvā.
Latvijai atgūstot neatkarību un 1991. gada 17. septembrī kļūstot par ANO dalībvalsti, Bluķis uzsāka darbu Latvijas pastāvīgajā pārstāvniecībā ANO. Viņš sniedza nozīmīgu ieguldījumu problēmu risināšanā, ar kurām saskārās Latvija, panākot ne tikai Latvijai dalībmaksas samazinājumu ANO struktūrās, bet arī visas ANO maksājumu sistēmas reformu.
No 1994. līdz 2000. gadam viņš bija ANO Kontribūciju komitejas loceklis.
Ārlietu ministrijā uzsver, ka Bluķis neatslābstoši sekoja notikumiem Latvijā, ārlietu dienestā un bija gandarīts par Latvijas ievēlēšanu ANO Drošības padomē 2026.-2027. gadā.
Viņš bija arī sabiedriski aktīvs latviešu kopienas dzīvē Amerikā.
Bluķim ir piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Ulda Bluķa tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.