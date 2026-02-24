Zilākalna autotrase atgriezusies ar vērienu
21. februārī aizvadītās sacensības Zilākalna autotrasē kļuva par īstiem autosporta svētkiem, apliecinot, ka leģendārā trase ir atgriezusies sacensību kalendārā un guvusi atzinību gan no sportistiem, gan skatītājiem. Trasē vienuviet satikās autosporta leģendas un šī brīža folkreisa un autokrosa braucēji, kopumā pulcējot 68 dalībniekus. Skatītāju interese un atmosfēra visas dienas garumā parādīja, ka Zilākalna atgriešanos bija gaidījuši daudzi.
Visas dienas garumā sportisti demonstrēja spraigas cīņas visās klasēs, bet tehniski sarežģītā trase pārbaudīja braucēju iemaņas un spēju pielāgoties dažādiem apstākļiem. Veiksmīgu sacensību norisi nodrošināja arī kvalitatīvi sagatavotais trases segums – gludais pamats un uzlietais ledus saglabājās visas sacensību dienas garumā. Īpašu akcentu dienai piešķīra vairāku leģendāro braucēju dalība, kuri uz starta stājās līdzās mūsdienu aktīvajiem autokrosa un folkreisa sportistiem, radot unikālu paaudžu satikšanos.
“Šī diena Zilākalna autotrasei bija īpaša. Redzēt trasē leģendas līdzās šī brīža folkreisa un autokrosa braucējiem, kā arī skatītāju kuplās rindas, bija tieši tas, uz ko mēs gājām. Atmosfēra, emocijas un sportistu atsaucība parādīja, ka Zilākalna trasei ir potenciāls un sava vieta Latvijas autosportā. Pozitīvās atsauksmes no sportistiem, līdzjutējiem un komandām iezīmē šo notikumu kā spēcīgu atskaites punktu Zilākalna turpmākajai attīstībai un nākamajiem autosporta pasākumiem,” stāsta Toms Lielkājis, Zilākalna autotrases saimnieks.
Sacensību rezultāti
Dāmu ieskaitē uzvaras laurus plūca Baiba Beržuka, aiz sevis atstājot Alisi Līgu Grāmatiņu, bet trešajā vietā ierindojās Dace Rozenštama. Junioru konkurencē triumfēja Klāvs Žvagins, otrajā vietā finišēja Klāvs Līviņš, bet trešais bija Oskars Veits. Junioru uzvarētājs saņēma arī 1000 eiro balvu autosporta attīstībai.
Folkreisa RWD klasē uzvaru izcīnīja Elvijs Haks, aiz viņa ierindojās Oskars Zariņš, bet trešo vietu ieņēma Dāvis Kalniņš. Folkreisa 4WD ieskaitē ātrākais bija Lenards Patriks Lepsis, otrajā vietā finišēja Edgars Tralla, bet trešais – Madars Krapāns.
Folkreisa Ziemas kausa kopvērtējumā uzvaru svinēja Mārtiņš Rasnačs, aiz sevis atstājot Jāni Apini, bet trešajā vietā ierindojās Ervins Grencis. Komandu ieskaitē pirmo vietu izcīnīja “Vecie Debitanti”, otrajā vietā – “DK Grīdas Racing”, bet trešajā – “Team Zaļie Zirgi”.
Autokrosa 2WD klasē uzvarēja Jānis Gustāns, otrajā vietā ierindojās Valerijs Tolopilo, bet trešā bija Anete Ķēniņa. Autokrosa 4WD ieskaitē ātrākais bija Toms Dimiters, aiz viņa – Marks Jeršovs, bet trešajā vietā – Kitija Jeršova.
Par īpašu brīdi kļuva Zilākalna autotrases dziesmas pirmatskaņojums, kas izskanēja dalībnieku parādes brauciena laikā. Muzikālo sveicienu sagatavoja Grēta Oša un Lauris Ošs, piešķirot sacensībām īpašu svētku noskaņu. Apbalvošanas ceremonijas laikā ar svētku torti tika godināts Viesturs Saukāns, atzīmējot 30 gadus autosporta komentēšanā. Savu pirmo sacīksti Viesturs komentēja tieši Zilākalna autotrasē 1996. gadā. Svētku dienas noslēgumā notika krāšņa uguņošana, iezīmējot Zilākalna autotrases jauno posmu.
Zilākalna autotrases komanda pateicas visiem sportistiem par dalību, sponsoriem par sniegto atbalstu, skatītājiem par aktīvu līdzi jušanu, kā arī visiem iesaistītajiem, kuri palīdzēja sacensību tapšanā un norisē.