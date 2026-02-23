Brīdinājums šoferiem: gaidāmo laikapstākļu dēļ braukšana pa grants ceļiem būs īpaši apgrūtināta
Turpmākajās nedēļās visā Latvijā prognozētā atkušņa un nokrišņu dēļ braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem kļūs īpaši apgrūtināti un slideni, savukārt uz novecojuša asfalta seguma pastiprināti veidosies bedres, informēja valsts SIA "Latvijas Valsts ceļi".
Valsts autoceļu tīklā ir aptuveni 10 000 kilometru autoceļu ar grants segumu. Ziemas periodā tie tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, kas šoziem daudzviet izveidojusies diezgan bieza. LVC brīdina, ka atkušņa laikā, sniegam kūstot, uz šiem ceļiem veidosies ledus, ko klās ūdens kārta, ievērojami pasliktinot spēkratu saķeri ar ceļu.
Iestādes pārstāvji skaidro, ka piebrauktā sniega slīdamību parasti mazina, to rievojot vai kaisot ar smiltīm, taču atkusnī šie uzturēšanas darbi ir maz efektīvi vai pilnīgi neefektīvi – rievas ātri izkūst, bet smiltis noskalo ūdens. Tādēļ autovadītāji aicināti rēķināties ar bīstamiem braukšanas apstākļiem, plānot ceļam papildu laiku, kā arī pārliecināties, vai transportlīdzekļa aprīkojums ir piemērots šādiem laikapstākļiem.
Vienlaikus atkušņa ietekmē uz autoceļiem ar novecojušu asfalta segumu pastiprināti veidosies bedres. Lielākais bedru veidošanās risks ir uz reģionālās un vietējās nozīmes autoceļiem, no kuriem ievērojama daļa ir sliktā tehniskā stāvoklī. Turpretī valsts galvenie autoceļi pārsvarā ir labā stāvoklī, pateicoties pēdējā desmitgadē veiktajiem ieguldījumiem un periodiskiem atjaunošanas darbiem.
Ziemas sezonā avārijas bedres tiek labotas, izmantojot aukstā asfalta tehnoloģiju. Masveida bedru remontdarbus ar karsto asfaltu ceļu uzturētāji sāks tikai tad, kad iestāsies piemēroti laikapstākļi – gaisa temperatūra paaugstināsies un ceļu segums apžūs.
Sekot līdzi valsts autoceļu stāvoklim var LVC mājaslapas "lvceli.lv" interaktīvajā kartē. Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem, bedrēm vai citiem ar satiksmi saistītiem apdraudējumiem iedzīvotāji aicināti ziņot, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555, kā arī LVC kontos sociālajos tīklos "X" un "Facebook".